Nicht jedes Tages- oder Festgeldangebot kann mit sagenhaften Zinsen überzeugen. Bei manchen müssen Anleger sogar richtig vorsichtig sein. Vor einem Angebot warnt jetzt sogar die BaFin.



Es ist eine Warnung, die vor allem Sparer ernst nehmen sollten. Die Finanzaufsicht BaFin äußerte kürzlich den Verdacht, dass unbekannte Betreiber der Webseite „q-festgeld.de“ ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und Finanzdienstleistungen erbringen. Unter anderem bietet die angeblich in Frankfurt am Main ansässige „Q Finance“ die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei deutschen und ausländischen Instituten an und arbeitet nach eigenen Angaben mit Banken wie der Sparkasse oder BNP Paribas zusammen.



Angebot der verdächtigen Webseite nur noch eingeschränkt verfügbar

Auf der nach wie vor erreichbaren Adresse der Webseite lassen sich zwar Angaben wie Impressum, Telefonnummer und weitere Kontaktinformationen finden, nach den bisherigen Erkenntnissen der Finanzaufsicht handelt es sich dabei jedoch wahrscheinlich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten der „Schröder Consulting GmbH“ in Frankfurt.

Auffällig ist zudem, dass sich am Donnerstagmorgen Links zu einem „Online Depot“ und „Sicher anlegen“ auf der Startseite nicht mehr nutzen lassen.



Ohne Erlaubnis der BaFin keine Bankgeschäfte

Die BaFin verweist darauf, dass Bankgeschäfte, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen in Deutschland nur mit einer Erlaubnis der BaFin durchgeführt werden können. Dennoch gibt es immer wieder Unternehmen, die solche Geschäfte ohne die angesprochene Erlaubnis anbieten.

Anleger und Sparer sollten hier besonders vorsichtig sein. Die BaFin selbst betreibt eine Unternehmensdatenbank, in der Interessierte die von der Institution zugelassenen Firmen einsehen kann. Also Augen auf bei der Wahl eines Tages- oder Festgeldangebotes.

