Endlich ist es geschafft: Der Bitcoin hat die magische Marke von 100.000 Dollar erreicht. Doch was sollten Anleger jetzt tun? Und ist Ethereum plötzlich vielleicht sogar das bessere Investment unter Kryptowährungen?

Auf diesen Moment warten Anleger seit Langem: Endlich schaffte es der Bitcoin, die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Dollar zu durchbrechen. Am Donnerstag, den 5. Dezember 2024 gegen 02:45 war es soweit. Doch was sollten Anleger jetzt tun? Und warum könnte Ethereum dem Bitcoin jetzt die Show stehlen?

Bitcoin bei 100.000 Dollar - Was nun?

Grundsätzlich haben die 100.000 Dollar für den Bitcoin keine weitere Bedeutung, als dass es toll aussieht und es sich toll anhört. Dennoch könnten viele diese Marke zum Verkauf nutzen, vor allem, weil durch viele Medienberichte jetzt sehr viele Neulinge in den Markt kommen könnten. Es darf also nicht verwundern, wenn es bald zu einem zwischenzeitlichen Abverkauf kommt, bevor der Bitcoin seine Reise in diesem Bullenmarkt nach oben fortsetzt. Auf welche zwei Szenarien Anleger sich beim Bitcoin jetzt vorbereiten müssen und welche hohen Kursziele es gibt, das erfahren Sie in diesem Artikel: Wenn Bitcoin 100.000 Dollar erreicht, müssen Anleger sofort ...

Doch warum könnte ausgerechnet Ethereum jetzt bei diesem wichtigen Bitcoin-Moment der neue Favorit werden?

Ethereum: Jetzt in die Kryptowährung Nummer Zwei investieren?

Der Bitcoin ist bekanntlich zuletzt gut gelaufen und hat die Bitcoin-Dominanz (also den Anteil des Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen) auf über 60 Prozent geschraubt. Überlicherweise ist es so, dass der Bitcoin nach einer ersten großen Rallye ins Stocken gerät und dann Ethereum erstmal profitiert, bevor es beim Bitcoin weitergeht. Deswegen könnten Anleger auf die Idee kommen, ein paar Gewinne beim Bitcoin mitzunehmen und in Ethereum zu stecken. Ethereum hat nämlich noch einiges an Aufholpotenzial.

Zudem ist bislang noch nicht viel Volumen in die Ethereum-ETFs geflossen. Dies kann Nachholbedarf signalisieren, kann ehrlicherweise aber auch zeigen, dass die Institutionellen bislang wenig Interesse an Ethereum haben. Dies könnte sich aber drehen, schließlich kann man Zinsen mit Ethereum verdienen (Staking) und Ethereum kann sogar deflationär werden, wenn es genügend genutzt wird.

Dies alles kann dafür sprechen, dass Ethereum bald zur starken Rallye ansetzt. Die Kursziele für Ethereum für das Ende des Bullenmarktes liegen bei rund 12.000 bis 15.000 Dollar. Zunächst muss Ethereum aber sein Rekordhoch von 4.870 Dollar aus dem November 2021 übertreffen.

Übrigens: Wenn Sie in Bitcoin und Ethereum gleichzeitig investieren möchten, dann schauen Sie sich jetzt den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index an und schauen Sie auch in den BÖRSE ONLINE Krypto Plattform-Vergleich.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.