Dieser Marktindikator zeigt, warum Anleger jetzt unbedingt Aktien kaufen sollten, und warum sie es bereuen, wenn sie es dennoch nicht tun. Doch was steckt eigentlich dahinter?

Das Jahr 2024 war bisher ein exzellentes für Anleger. In fast jedem Markt konnten zweistellige Renditen eingefahren werden, und wer beispielsweise stark in den USA investiert war, der befindet sich seit Jahresanfang sogar deutlich über 20 Prozent im Plus.

Doch wer dagegen an der Seitenlinie auf Nachkaufchancen gewartet hat, der dürfte sich jetzt grämen und ein Indikator zeigt, dass dies im Dezember noch zunehmen könnte.

Stimmt dieser Indikator, werden Sie es bereuen, nicht mehr Aktien gekauft zu haben

Konkret geht es dabei um den durchschnittlichen Return des S&P500 im Dezember. Dieser ist seit dem Jahr 2000 stets positiv gewesen, wenn die Börse bis November eine Rendite von 20 Prozent oder mehr abgeliefert hat.

Carson Group Return S&P500 Dezember nach +20% seit Jahresanfang

Dieser Indikator könnte daher, sollte er sich erneut als wahr erweisen, dazu führen, dass Anleger es bereuen, an der Seitenlinie zu bleiben.

Jetzt noch Aktien kaufen?

Das bedeutet allerdings im Umkehrschluss nicht, dass Anleger jetzt in FOMO kaufen und auf einen massiven Anstieg im Dezember hoffen sollten. Vielmehr bietet es sich eher an, jetzt langfristig in die Märkte zu investieren, statt weiter große Menge Pulver trocken zu halten, für eine Korrektur, die noch lange auf sich warten lassen kann.

Während dieses Vorgehen sehr prozyklisch klingen mag, gibt es tatsächlich einen statistischen Sinn dahinter, der mit einer Überrendite zu erklären ist. So führen Anlagen zu Zeitpunkten von Rekordhochs im S&P500 zu höheren Renditen als wenn man zu einem beliebigen Zeitpunkt kaufen würde. Wenn Sie sich für dieses Phänomen interessieren, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf diesen Artikel: Sollten Anleger am Allzeithoch noch kaufen? Überraschende Antwort laut Statistik

