Durch Sparen Millionär werden? Das ist leichter, als viele denken. So können Sie durch das Einsparen von nur 20 Euro zum Millionär werden.

Wer reich werden will der muss kein Unternehmen gründen oder die entsprechende Summe gleich erben, sondern kann durch sehr einfache Einsparungen im Alltag auch ein beachtliches Vermögen anhäufen.

Wie das Einsparen von nur 20 Euro Sie zum Millionär machen kann

Dies zeigt vor allem das Beispiel von 20 eingesparten Euros am Tag. Denn wer jeden Tag diesen Betrag oder optional 600 Euro im Monat anspart, der wird durch das Investment dieses Geldes in ETFs in 35 Jahren zum Millionär (basierend auf historischen Daten von sieben Prozent Rendite p.a.).

Aber auch 10 oder 15 Euro am Tag machen einen großen Unterschied. So wird man bei 15 Euro täglich immerhin nach 39 Jahren zum Millionär, bei 10 Euro allerdings erst nach 45 Lenzen.

So einfach können Sie 20 Euro am Tag einsparen

Jedoch fragen sich Viele sicherlich zu Recht, wie es möglich sein soll am Tag 10 Euro oder mehr einzusparen. Doch eigentlich ist dies gar nicht so schwer:

Im ersten Schritt sollten Sie sich einen Überblick über ihre gesamten Einnahmen und Ausgaben verschaffen. Anschließend kommt der entscheidende Punkt: die eigenen Ausgaben bewerten, also entscheiden, was wirklich wichtig ist und Optimierungspotenziale finden.

Ist zum Beispiel der teure Kaffee morgens beim Bäcker das Geld wirklich wert oder reicht auch derjenige für einen Bruchteil des Geldes zu Hause oder auf der Arbeit? Ist Letzteres der Fall, dann sind schnell ein paar Euros täglich eingespart.

Aber nicht nur bei dem eigenen Konsumverhalten bietet sich Optimierungspotenzial, denn gerade regelmäßige Zahlungen sollten kritisch geprüft werden. Stellen Sie sich beispielsweise die Frage, ob Sie dieses Abo wirklich benötigen oder ob Sie diese Versicherung nicht günstiger erhalten können.

Jeder kann zum Millionär werden

Mit einiger Disziplin und harter Arbeit ist es also eigentlich jedem möglich Millionär zu werden. Denn auch wenn für Sie jetzt Einsparungen von 20 Euro am Tag nicht möglich erscheinen, so besteht trotzdem Potenzial.

Ein wichtiger Teil am Vermögensaufbau ist nämlich auch das eigene Einkommen, welches man stets zu steigern versuchen sollte. Am besten geht dies durch eine Investition in das eigene Humankapital zum Beispiel durch Weiter- oder Fortbildungen, um sich für eine besser bezahlte Position zu qualifizieren.

Jetzt Millionär werden

Sind Sie jetzt auch bereit Millionär zu werden? Dann eröffnen Sie jetzt ein Depot und beginnen mit dem langfristigen Vermögensaufbau. Die besten Anbieter dafür finden Sie im Börse Online Broker Vergleich

