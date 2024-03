Wer das Alter von 30 Jahren erreicht hat, der hat schon einige Erfahrungen gesammelt und sollte finanzielle Fehler in Zukunft so gut wie möglich vermeiden. So sollten Sie mit Ihrem Geld umgehen, um Erfolg und keine Sorgen mehr zu haben:

Wer die Altersgrenze von 30 Jahren erreicht hat, der steht idealerweise bereits mitten im Leben, hat Berufserfahrung und ist spätestens jetzt bereit, die Grundlage für Vermögen und Finanzen zu legen.

Wie Sie in Ihren 30ern mit Ihrem Geld umgehen sollten, um Erfolg und keine Sorgen zu haben

Um sich ideal für die Zukunft aufzustellen und sich später keine Sorgen mehr um die eigenen Finanzen machen zu müssen, sollten Sie deshalb diese Schritte befolgen. Auf diesem Weg dürften Sie langfristig Erfolg mit ihrem Geld haben und sich später keine Sorgen mehr um die finanzielle Absicherung machen müssen:

1. Setzen Sie sich ein Budget

Nur wer weiß, wo sein Geld jeden Monat hinfließt, der kann damit haushalten und umgehen. Dementsprechend ist es enorm wichtig, sich ein Budget für alle Ausgaben zu setzen, dieses regelmäßig zu kontrollieren und zu überwachen.

Budgets schützen zudem vor Impulskäufen und nehmen teilweise Emotionen aus dem Umgang mit Geld, was zu einem verbesserten Ausgabenverhalten führt.

2. Bezahlen Sie ihre Schulden so schnell wie möglich ab

Schulden, insbesondere Konsumschulden, sind der Grund, warum viele Menschen kein Vermögen aufbauen. Besonders Ratenkredite, Kreditkarten & Co. mit hohen Zinsen führen schnell in finanzielle Notlagen.

Aus diesem Grund sollten Sie ihre Schulden (abgesehen von Immobiliendarlehen) so schnell wie möglich abzahlen und dies vor allen anderen finanziellen Schritten außer einem Budget tun.

3. Investieren Sie mindestens 15 Prozent Ihres Einkommens

Wer keine Schulden und einen Überblick über sein Einkommen hat, der sollte mindestens 15 Prozent (wenn möglich mehr) seines Geldes langfristig, breit gestreut in produktive Assets wie Aktien investieren.

Denn aufgrund der Lage des Rentensystems ist die Absicherung im Alter unter Umständen jedem selbst überlassen. Dementsprechend lohnt es sich, ein entsprechendes Vermögen aufzubauen.

4. Bauen Sie einen Notgroschen auf

Um in Krisensituationen wie einem Jobverlust oder bei einem kaputten Auto nicht aus dem investierten Geld entnehmen zu müssen, lohnt es sich, zusätzlich einen Notgroschen für unerwartete Ausgaben anzusparen.

Dieser sollte drei- bis sechsmal die eigenen monatlichen Ausgaben enthalten und bildet die Basis und gleichzeitig den Schutz ihres Vermögens.

Lesen Sie auch:

LVMH und Visa dabei: Dieser Konsum-Fonds gönnte sich in den letzten 20 Jahre einen Kurssprung von mehr als 800%

Oder:

Unaufhaltsame Wachstumsdynamik: Diese Aktien unterliegen einem starken fundamentalen Trend