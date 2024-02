Starke fundamentale Trends, ob nun ein Hype oder eine steigende Nachfrage, führen bei Aktien häufig zu stark steigenden Kursen. Diese Werte unterliegen jetzt einer solchen Entwicklung und bieten jetzt kurzfristig Potenzial:

Die großen Trends an den Märkten sind selten, erfassen sie aber einmal Aktien, dann steigen diese teilweise in zuvor unvorstellbare Höhen. Häufig raten dann Experten nach den ersten Anstiegen schon zum Verkauf, obwohl die starke Dynamik und Entwicklung noch häufig wesentlich mehr Kurspotenzial zur Folge hat.

Diese Aktien unterliegen einem starken fundamentalen Trend

Dementsprechend kann es für Anleger jetzt interessant sein, einen Blick auf diese drei Aktien zu werfen, die scheinbar einer unaufhaltsamen Wachstumsdynamik unterliegen und trotz einer bereits hohen Bewertung noch weiter steigen können:

Wachstumsdynamik Diätmedikamente: Novo Nordisk

Die Hersteller von Diätspritzen haben an der Börse einen echten Hype ausgelöst und gefährden laut manchen Experten sogar einige andere Geschäftsmodelle. Trotz der starken Kursanstiege ist für Novo Nordisk & Co. aber noch einiges möglich.

Hintergrund: in Industrieländern wie den USA sind rund 55 Prozent der Erwachsenen Bevölkerung übergewichtig und ein Großteil hat laut Studien Interesse an den Appetitzüglern (zumindest in den USA). Da dadurch noch ein großer Pool potenzieller Kunden wartet, könnte die Rallye bei den herstellenden Pharmakonzernen Novo Nordisk und Eli Lilly noch weitergehen.

Wachstumsdynamik Rüstung: Rheinmetall

Rüstung war vor dem Jahr 2022 ein für viele uninteressantes Thema, aufgeladen mit moralischen Bedenken. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist das Thema vor allem in Deutschland in Mode und wird mit Geld seitens der Regierung überschüttet. Großer Profiteur: Rheinmetall.

Trotz der aberwitzigen Bewertung der DAX-Aktie mit KGV 34 für einen Industriekonzern kann es noch weitere Allzeithochs geben. Ursache: Rüstung dürfte ein zentraler Ausgabenbestandteil europäischer Regierungen bleiben, primär, wenn sich die USA mehr und mehr als Schutzpatron des Kontinents zurückziehen.

Wachstumsdynamik Krypto: Coinbase

Krypto scheint aktuell als Trend kaum aufhaltbar, denn Bitcoin & Co. steigen rasant, während sie gleichzeitig durch Produkte wie die US-ETFs immer salonfähiger werden. Von dieser Entwicklung an der Börse getrieben wird die Aktie der Handelsplattform Coinbase. In den vergangenen Monaten hat man 164 Prozent zulegen können.

Unabhängig von diesen starken Kursanstiegen kann es für Coinbase weiter nach oben gehen, denn wenn die Kurse von Bitcoin & Co. steigen, dann wachsen dementsprechend die Margen der Handelsplattform.

