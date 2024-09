Lange hat der Markt gerätselt: Senkt die Fed die Zinsen um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte? Nun ist die Entscheidung da und sie dürfte den DAX, Nasdaq, weltweite Aktien, aber auch Gold und Bitcoin beschäftigen. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Die Spanne der Leitzinsen wird auf 4,75 bis 5,00 Prozent reduziert, gab die Fed am Mittwoch in Washington bekannt. Die Fed hatte ihre Zinsen zuvor 14 Monate in Folge nicht angetastet. Bankvolkswirte hatten überwiegend lediglich eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. An den Finanzmärkten war zuletzt allerdings die Erwartung gestiegen, dass es auch zu einer Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte kommen könnte.

Die neue Wirtschaftsprognose der Fed deutet nun darauf hin, dass die Zentralbank in diesem Jahr die Zinsen noch weiter senken dürfte. Die Entscheider der Fed rechnen für dieses Jahr im Mittel mit einem Leitzins von 4,4 Prozent (Juni: 5,1 Prozent). Für das kommende Jahr geht die Fed im Mittel von einem Leitzins von 3,4 Prozent aus (Juni: 4,1 Prozent.)

Grundsätzlich ist es nun schon überraschend, dass direkt zu Beginn eine große Zinssenkung der FED kam. Und so geht es jetzt mit Aktien, Gold, Bitcoin und Co weiter.

So reagieren DAX, Nasdaq, Dow Jones, Gold, Bitcoin und der Euro auf die Zinsen

Seit vielen, vielen Monaten fieberten die Börsen auf diesen Moment hin: Die erste Zinssenkung in den USA in diesem Zyklus. Während die EZB in Europa bereits im Juni mit einem kleinen Zinsschritt begonnen hatte und im September einen zweiten folgen ließ, dauerte es in den USA wegen einer starken Wirtschaft und einer höheren Inflation bis heute. Doch wie reagieren jetzt die Märkte?

Der DAX pendelte vor der Entscheidung der FED den ganzen Tag rund um die Nulllinie. In einer ersten Reaktion schießt der DAX 1 Prozent ins Plus auf 18.900 Punkte.

Die Nasdaq zeigte sich vor den Zinsen leicht schwächer bei minus 0,4 Prozent. Nach der Entscheidung zu den Zinsen schießt die Nasdaq ebenfalls auf PLus 1,0 Prozent. Dow Jones und S&P 500 waren ebenfalls leicht negativ. Nach der Entscheidung zu den Zinsen ist der Dow Jones mit 0,6 Prozent im Plus und der S&P 500 mit 0,75 Prozent.

Viel Beachtung findet rund um solche Zins-Entscheidung auch der Euro gegenüber dem Dollar. Vorher lag der Dollar gegenüber dem Euro bei 1,11 Dollar. Nach 20:00 geht der Euro auf plus 0,4 Prozent und 1,115 Dollar hoch. Auch der Goldkurs zeigte sich zunächst unverändert bei 2.312 Euro je Unze. Gegen 20:30 deutscher Zeit springt Gold um rund 1 Prozent auf fast 2.600 Dollar und markiert damit ein neues Rekordhoch. Der Bitcoin gab leicht ab auf 59.200 Dollar und schießt nach der großen Zinssenkung der FED auf plus 0,7 Prozent hoch bei 60.000 Dollar.

Nach der ersten Euphorie geben die Kurse gegen 20:30 wieder leicht nach, verbleiben aber überwiegend deutlich im Plus.

Das müssen Anleger noch zur Zinssenkung der Fed wissen

Wichtig: Gegen 20:30 deutscher Zeit hält FED-Chef Jerome Powell noch eine Rede, um die Entscheidung der FED zu den Zinsen zu erläutern. In der Folge kann es zu Kurswechseln an der Börse kommen oder sich Trends nochmal verstärken. Erst gegen Handelsschluss gegen 22:00 deutscher Zeit wissen Anleger, wie die Börsen wirklich auf die Zins-Senkung reagieren.

Vor der Zinsentscheidung gingen die Märkte davon aus, dass die Zinsen im November nochmal um 0,25 Prozentpunkte sinken und im Dezember nochmal um 0,5 Prozentpunkte. Jetzt wird es spannend zu sehen sein, um wie viel die Zinsen insgesamt in den nächsten Monaten noch gesenkt werden.

