Von einer Krypto-Rallye kann beim Bitcoin derzeit keine Rede sein. Den Kopf in den Sand stecken sollten Anleger laut Experten aber nicht. Denn neue Höchststände sind schon sehr bald möglich.



Spätestens nach der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten gab es bei der Kryptowährung Bitcoin kein Halten mehr. Die Super-Rallye führte den Bitcoin noch im Januar sorgen auf einen Wert von 109.000 US-Dollar. Viel übrig ist von diesem Höhenflug derzeit aber nicht mehr. Zwischenzeitlich rückte die Währung sogar wieder an die Marke von 75.000 US-Dollar heran. Laut Experten gibt es aber Hoffnungen, dass die Rallye schon demnächst wieder Fahrt aufnimmt.



Bitcoin mit neuer Bestmarke schon in wenigen Monaten?

Einige Beobachter rechnen beim Bitcoin aufgrund der Kursschwäche bereits mit einem Bärenmarkt, andere Analysten verweisen dagegen auf die saisonale Entwicklung der Kryptowährung in der Vergangenheit.

So geht Krypto-Experte Timothy Peterson in einem Beitrag auf der Plattform „X“ (vormals Twitter) schon bald von neuen Rekorden aus: „Bitcoin notiert nahe dem unteren Ende seiner historischen saisonalen Spanne. Fast die gesamte jährliche Performance von Bitcoin findet in zwei Monaten statt: April und Oktober. Es ist durchaus möglich, dass Bitcoin vor Juni ein neues Allzeithoch erreicht.“ Und auch andere Experten sehen den Bitcoin mit einem Verweis auf die Historie derzeit nicht in Gefahr.



Sind beim Bitcoin bald 160.000 US-Dollar drin?

Der Krypto-Analyst „PlanB“ versucht ebenfalls, die Sorgenfalten von Anlegern rund um einen Krypto-Bärenmarkt zu glätten. Auf der Plattform „X“ gab er zu bedenken, dass sich der Bitcoin seit 2023 jedes Jahr mindestens verdoppelt habe. Zunächst von 20.000 auf 40.000 US-Dollar im Jahr 2023, bevor 2024 ein Anstieg auf über 80.000 US-Dollar folgte. Nach dieser Logik wären den Angaben zufolge bis Ende 2025 mindestens 160.000 US-Dollar drin – und bis zum Jahr 2027 sogar 640.000 US-Dollar?

Unmöglich scheint bei der Kryptowährung nichts, Anleger sollten sich aber nicht nur auf eine Analyse mit so wenigen Vergleichspunkten verlassen. Zumal sich der Bitcoin bei positiven wie negativen Schlagzeilen volatiler präsentiert als der breite Aktienmarkt. Eine neue Krypto-Rallye ist möglich, Zahlenspiele aus der Vergangenheit können hier aber keine Gewissheit garantieren.



