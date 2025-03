Auf der Suche nach verlässlichen Ausschüttungen werden Anleger auch in Deutschland bei einigen Unternehmen fündig. Diesen zwei Aktien ist die Dividende schon seit Jahrzehnten heilig.



An der Börse sind nicht nur die Aktien mit den größten Wachstumschancen bei Anlegern beliebt. Auch eine vor allem stabile Dividende kann ein wichtiges Argument für den Kauf einer Aktie sein. In Deutschland gibt es dabei einige Papiere, die auch in schlechten Zeiten zahlen und sogar ambitionierte Ziele für die eigenen Ausschüttungen festgelegt haben.



SAP hat besonderen Vorteil bei Dividende

Seit kurzem hat SAP Novo Nordisk als wertvollsten börsennotierten Konzern abgelöst, bei den Ausschüttungen ist der Technologie-Konzern aber schon länger ein wertvoller Begleiter für Anleger. Seit dem Börsengang 1988 zahlt der Konzern eine Dividende an Aktionäre, die nie gesenkt und in der Regel sogar erhöht wurde.

Dank erfolgreichem Cloud-Geschäft soll auch in diesem Jahr die Dividende um 0,15 Euro auf 2,35 Euro je Aktie anstiegen. SAP hat dabei die Besonderheit, dass ein großer Teil der Umsätze in Amerika gemacht wird und die Abhängigkeit vom deutschen Markt geringer ist als bei Wettbewerbern.



Munich Re mit ambitionierten Dividenden-Zielen

Ebenfalls ambitioniert ist das ausgegebene Dividenden-Ziel der Münchener Rück. Das Versprechen des Versicherers zu den Ausschüttungen besagt, dass die Dividende je Aktie in „normalen“ Jahren in Anlehnung an den Gewinn je Aktie durchschnittlich um mindestens fünf Prozent steigen soll. In Jahren mit besonderer Schadensbelastung soll sie zumindest nicht gesenkt werden.

Und diesem Versprechen kommt der Konzern wohl auch 2025 nach. Trotz Milliardenschäden durch die Waldbrände in Kalifornien bleibt die Rück bei der Gewinn-Prognose von sechs Milliarden Euro – und will neben einem Aktienrückkaufprogramm die Dividende von 15 auf 20 Euro je Aktie anheben. Das kann man durchaus stabil nennen.

