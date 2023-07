Bitcoin könnte noch Ende 2024 die 120,000 US-Dollar Marke knacken, so die Analysten von SBC. Bereits Ende diesen Jahres könnten 50.000 Dollar zubuche stehen. Von Valentin Redl

Die britische Großbank zeigt sich optimistisch für die bekannteste aller Kryptowährungen und liefert überdies einen starken Grund, warum der Bitcoin so durchstarten könnte: Der gestiegene Preis könnte die Bitcoin-‚Miner‘ dazu veranlassen weniger der frisch generierten Währung auf den Markt zu werfen und sie stattdessen zu horten. Damit verringert sich das Angebot, was den Preis zusätzlich antreiben könnte. „Der Krypto-Winter ist vorbei“, so Geoff Kendrick einer der Top Analysten von SBC. Auch für dieses Jahr sehen die Spezialisten noch mächtig Luft nach oben: Über 50 Prozent, ausgehend vom aktuellen Preis von ca. 30.750 US-Dollar.

Bitcoin noch dieses Jahr bis auf 50.000 Dollar?

Noch im April hatte Analyst Kendrick von Standard Chartered geschrieben, der Bitcoin können 100.000 Dollar in 2024 erreichen. Doch jetzt sagt er. „Wir bekräftigen unser BTC-Preisziel für Ende 2024 von rund 100.000 US-Dollar, mit potenziellem Aufwärtspotenzial durch reduzierte Miner-Verkäufe."

Und zudem schreibt der Business Insider: "In einer Folge-E-Mail an Insider sagte Kendrick, dass ein Preis von 120.000 US-Dollar gültig sei, was einem Anstieg von fast 300 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Er erwartet außerdem, dass Bitcoin in diesem Jahr um 67 Prozent auf 50.000 US-Dollar steigen wird."

Denn laut Kendrick hätten die Miner 100 Prozent aller Bitcoin, welche im zweiten Quartal gemined wurden, verkauft. Allerdings geht der Analyst von Standard Chartered davon aus, dass Miner über die Zeit weniger Bitcoin verkaufen werden. Historisch gesehen ist dies der Fall, wenn der Bitcoin-Preis die durchschnittlichen Gesamtkosten des Minings übersteigt, was derzeit so ist.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.