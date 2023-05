Während der Berichtssaison war es recht still um die Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. Doch wie steht es jetzt um sie? Und können sich hier Kaufchancen für Anleger ergeben?

Bitcoin, die Mutter aller Kryptowährungen, konnte sich zuletzt nicht nachhaltig aus dem Würgegriff der Bären befreien und verlor den Kampf mit der 30.000 US-Dollar Marke. Doch wie geht es jetzt weiter für das dezentrale Geld? Und welche Chancen bieten sich auch bei den anderen wichtigen Kryptos?

Bitcoin – Leitzinsentscheid dürfte viel beeinflussen

Bitcoin zumindest dürfte in den nächsten Tagen vor allem am Zinsentscheid der Notenbanken hängen. Ohne wesentliche Updates oder andere Nachrichten aus der Krypto-Community dürfte die dezentrale Währung vor allem ein Spielball von Fed und EZB sein.

Nach den unentschlossenen Signalen von der Fed sieht es deswegen erstmal nicht gut für Bitcoin aus und ein weiterer Angriff auf die 30.000 US-Dollar Marke scheint bisher unwahrscheinlich. Kauffreudige Anleger sollten deswegen zunächst einen Rücksetzer abwarten.

Ethereum – Die Wale verkaufen

Bei Ethereum dagegen sieht es aktuell noch düsterer aus, denn nach den verschiedenen Updates scheinen immer mehr Wale zu verkaufen und verursachen massiven Preisdruck bei der Kryptowährung.

Nach einem gescheiterten Angriff auf die 2000 US-Dollar Marke dürfte sich die dezentrale Währung ohne außerordentliche Nachrichten vermutlich erst einmal auf die 50 bzw. 200-Tage-Linie zubewegen. Hier, im Bereich der 1500 US-Dollar, können überzeugte Investoren erste Käufe wagen.

XRP (Ripple) – Im Visier der Regulatoren

Bei Ripple dagegen geht es in die finalen Tage der Entscheidung rund um den Prozess mit der SEC. Während andere Kryptowährungen an Faktoren wie Fed-Entscheid & Co. hängen dürfte dies die digitale Währung nur marginal beeinflussen.

So dürfte vermutlich Anfang Juli nach einigem Hin und Her endlich ein Urteil über die Klassifizierung als unreguliertes Wertpapier da sein, von dem auch der Kursverlauf von XRP abhängen dürfte.

Anleger, die auf Kryptowährungen setzen wollen, können dies auch mit einem Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index machen. In diesem sind zehn große Coins versammelt und der Index schaffte seit Auflage mehr als 30 Prozent Gewinn.

Lesen Sie auch: Bitcoin könnte um 70 Prozent steigen – wenn dieses Ereignis eintritt

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin