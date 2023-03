Trotz der allgemeinen Krisen an den Märkten konnte der Bitcoin binnen kurzer Zeit ein massives Kursplus verbuchen und legte heute im zweistelligen Prozentbereich zu. Sind Kryptos die großen Profiteure der neuen Finanzkrise?

Während es sich an den Aktienmärkten momentan schon nach einem Blutbad anfühlt, ist im Krypto-Space überraschend Feierlaune angesagt. Trotz massiver Unsicherheit und Kursverlusten in der letzten Woche wegen der Pleite der Silvergate Bank, konnte alleine Bitcoin heute binnen weniger Minuten um zehn Prozent zulegen. Doch was sind die Gründe dafür?

Bitcoin durchbricht 50-Tage-Linie

Bei der Mutter der Kryptowährungen findet sich die Antwort zunächst im Chart. Nach den deutlichen Abverkäufen in der letzten Woche war das digitale Geld bis auf die 200-Tage-Linie in der Nähe der 20.000 US-Dollar gefallen.

Doch der anschließende Test der Unterstützungslinie fiel mit einer so heftigen Reaktion aus, dass Bitcoin sogar die oberhalb des Kurses liegende 50-Tage-Linie durchbrechen konnte. Allerdings ist dies keineswegs die einzige Erklärung für den Kurssprung.

Finanzkrise beflügelt Krypto

Denn auch die Mehrheit der anderen Kryptowährungen befand sich kurz darauf auf einem steilen Weg nach oben. Grund ist laut Experten vor allem die aktuelle Finanzkrise und die Angst vor Bank-Runs in den USA.

Hierzu hatte Präsident Joe Biden auch heute eine Rede gehalten, in deren Anschluss die Kurse nach oben schossen. Biden versicherte nachdrücklich, vielen Experten zu nachdrücklich, dass die Amerikaner nicht in Panik verfallen sollten und ihr Geld sicher wäre.

Der große Durchbruch von Krypto?

Doch ob dies jetzt der neue Durchbruch von Krypto ist, nachdem die Mehrheit der Amerikaner erneut das Vertrauen in das Finanzsystem verloren haben ist fraglich. In jedem Fall zeigt diese Kursbewegung allerdings einen sehr positiven Effekt und bestätigt auch einen Zusammenhang zwischen Bitcoin und dem Vertrauen von Gesellschaften in Banken. Sollte sich die Krise hier verschlimmern, könnte Bitcoin weiter profitieren, insofern es nicht zu einem Szenario wie 2008, sondern lediglich einem Vertrauensverlust kommt.

Wenn Sie diversifiziert in den gesamten Krypto-Space investieren und von dessen Wertentwicklung profitieren wollen, dann können Sie dies unter anderem mit dem Best of Krypto Index von Börse Online tun. Der Index legte heute um 14 Prozent zu und befindet sich seit Auflage im Dezember mehr als 30 Prozent im Plus.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin