Wie hoch kann der Bitcoin 2023 steigen? Und wird es wieder zu einer Echo-Blase kommen, wie schon in der Vergangenheit? Erfahren Sie jetzt alles zur Bitcoin-Prognose 2023.

Erstens kommt es anders. Zweitens als man denkt.

Dieses Sprichwort trifft vor allem auf den Markt für Kryptowährungen zu. Denn oftmals ähneln sich Muster, doch sie wiederholen sich nicht so stark, wie viele Krypto-Anleger es gern hätten. Dennoch deutet aktuell vieles darauf hin, dass es auch im Jahr 2023 zu einer Echo-Blase kommt, wie es sie beim Bitcoin bereits 2019 gegeben hatte. Doch wie hoch kann der Bitcoin in diesem Fall steigen?

Bitcoin Prognose 2023

www.tradingview.com Bitcoin 2019

Im obigen Chart sehen Anleger den Verlauf des Bitcoin vom damaligen Rekordhoch bei 20.000 Dollar bis zum Bärenmarkttief bei etwa 4.000 Dollar. Danach kam es im Jahr 2019 zu einer sogenannten Echo-Blase: Der Bitcoin setzte nochmal zu einer Rally an, scheiterte aber am 0,618er Fibonacci-Level der Korrektur und kam wieder ganz weit runter. Ein ähnliches Szenario könnte sich auch im kommenden Jahr abspielen. Denn die Rahmenbedingungen zu damals sind ähnlich: Denn 2018 wurden die Zinsen erhöht, was die Bitcoin-Blase wie im Jahr 2021 platzen lies. Doch ab Ende 2018 gab es keine weiteren Zinserhöhungen mehr, was dem Bitcoin neuen Auftrieb gab. Und das könnte auch 2023 so passieren.

So hoch geht die Echo-Blase 2023

Der Bitcoin könnte davon profitieren, dass die US-Notenbank Fed bald aufhört, die Zinsen weiter anzuheben. Nach einigen Wochen einer Seitwärtsphase könnte der Bitcoin dann bis auf das 0,5er oder sogar bis an das 0,618er Fibonacci-Level der aktuellen Korrektur hochlaufen. Vorausgesetzt, der letzte Tiefstand war auch wirklich der Tiefstand. In diesem Fall könnten sogar Bitcoin-Kurse in 2023 von fast 50.000 Dollar winken:

www.tradingview.com Bitcoin 2023

Angenommen, der Tiefpunkt ist drin und die Zinsen steigen nicht mehr viel weiter, dann könnte der Bitcoin eine Echo-Blase bis 42.000 Dollar oder im Idealfall sogar bis 49.000 Dollar bilden. Doch der Bärenmarkt wäre noch nicht vorbei, denn danach dürfte der Bitcoin zusammen mit dem gesamten Kryptomarkt nochmals korrigieren. Neue etwaige Allzeithochs sind nicht vor dem Bitcoin Halving 2024 zu erwarten. Doch diese Bitcoin Prognose 2023 dürfte einige Krypto-Anleger freuen.

Übrigens: Wenn Sie breitgestreut in die zehn größten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum investieren wollen, dann können Sie das ganz einfach und unkompliziert mit dem neuen BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index tun.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin