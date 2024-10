Der Bitcoin steht kurz davor, ein neues Rekordhoch bei rund 74.000 Dollar zu markieren. In Euro ist er sogar schon auf einen neuen Rekord gestiegen. Doch es kann noch viel höher gehen. Denn dieses unfassbare Kursziel gibt es jetzt.

Der Oktober hat dem Bitcoin den Ausbruch aus dem Abwärtstrend, welcher seit März andauerte, beschert. Ein Risiko gibt es noch, doch wenn dies aus dem Weg geräumt ist, dann kann es dieses unfassbare Kursziel geben:

Bitcoin: Unfassbares Kursziel bis Weihnachten

Denn wenn die US-Wahl keine weiteren Erschütterungen mehr bringt, dann stehen die Zeichen für eine Bitcoin-Rallye in den kommenden Wochen gut. Betreibt man dabei eine kleine Spielerei und legt das Verhalten des Bitcoin nach dem Durchbrechen des Rekordhochs bei 20.000 Dollar im Oktober 2020 über den jetzigen Kurs, so ergibt sich folgendes spannendes Bild, wie der Chart von Tradingview zeigt.

www.tradingview.com Bitcoin

Denn nimmt man die Preisentwicklung des Bitcoin von Oktober 2020 und legt diese an das Rekordhoch von 74.000 Dollar an, so könnte der Kurs bis Weihnachten auf unfassbare 157.000 Dollar steigen und würde im März bei fast 250.000 Dollar sein Rekordhoch erreichen.

Dazu muss man sagen: Das ist natürlich eine Spielerei und so wird es nicht direkt kommen. Die Kursziele könnten auch etwas zu hoch sein, denn der Bitcoin kam meistens nicht mehr an die Wertentwicklung des vorherigen Zyklus heran. Doch Anleger sehen, wie wuchtig es für die Kryptowährung Nummer Eins nach oben gehen kann, wenn mal der Ausbruch geschafft ist.

Doch was ist, wenn die US-Wahl Turbulenzen bringt?

Bitcoin: Das ist das realistische Kursziel

Zunächst muss man die US-Wahl abwarten. Zwar dürfte sie langfristig wenig Auswirkungen auf den Preis des Bitcoin und auf den Markt für Kryptowährungen haben. Doch der Markt hat sich darauf versteift, dass Donald Trump besser für Kryptos wäre. Sollte Kamala Harris gewinnen, könnte es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen. Langfristig sollte sich aber wenig ändern und auch in diesem "schlechteren Szenario" sollte der Bitcoin weiter steigen.

Dennoch sollten Anleger vor nächster Woche gewarnt sein. Und ein vernünftiges Kursziel für den Zyklus bis Ende 2025 sieht die Fibonacci-Analyse bei 150.000 bis 180.000 Dollar.

Anleger bleiben also gespannt und lassen sich jetzt auch nicht aus der Ruhe bringen, falls der Bitcoin das neue Rekordhoch nicht direkt durchstößt. Es kann auch hier zu ersten Gewinnmitnahmen kommen.

Und lesen Sie auch: Börsen-Beben bei US-Wahl? So bereiten sich Milliardäre jetzt vor

Übrigens: Wenn Sie in Kryptowährungen wie den Bitcoin investieren möchten, dann werfen Sie jetzt einen Blick in den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index oder in den BÖRSE ONLINE Krypto-Broker-Vergleich.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.