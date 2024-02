Dass Cathie Wood Fan von Kryptowährungen ist, ist kein Geheimnis. Doch für eine ist sie nun besonders bullisch und sieht Chancen von über 4000 Prozent – und sie verrät auch, wie viel man davon im Portfolio haben sollte, um optimal zu profitieren

Dass Cathie Wood (68) Fan von Kryptowährungen ist, ist kein Geheimnis. Die Star-Investorin ist dafür bekannt, sich vor allem auf innovative und wachstumsstarke Anlagen der Zukunft zu konzentrieren.

Das macht ihre Investments häufig riskant und polarisiert die Wall Street. Wood konnte mit ihrer Strategie schon sagenhafte Kursgewinne einfahren – doch musste auch schon herbe Verluste verkraften. Fakt ist aber: Die 68-jährige und das Team ihrer Firma Ark Invest sind echte Experten, wenn es um die Trends der Zukunft geht. Sie betreiben ausführliche und akribische Recherche und veröffentlichen ihre Ergebnisse meist zugänglich für alle online.

So auch jüngst wieder ihren jährlichen „Big Ideas“ Bericht, der den Blick von Ark Invest auf mehrere Zukunftstrends wie künstliche Intelligenz (KI), Robotic oder eben auch Kryptowährungen darlegt. Und wie „The Motley Fool“ berichtete, stach vor allem letzterer besonders hervor. Denn für eine Kryptowährung sieht Cathie Wood ein sagenhaftes Aufwärtspotenzial von über 4000 Prozent.

Diese Kryptowährung könnte laut Cathie Wood um über 4000% steigen – und so sollten sie investieren

Bei der Kryptowährung, für die Cathie Wood so bullisch ist, handelt es sich um die wohl berühmteste der Welt: Bitcoin. Zwar ist Bitcoin noch lange nicht so etabliert wie andere alternative Anlagen wie etwa Gold, Immobilien oder Kunst, wird von vielen Investoren aber als Alternative dazu gesehen. Denn auch Bitcoin ist, wie Gold, knapp. Nur 21 Millionen Bitcoins sollen jemals in Umlauf kommen, bis jetzt wurden 19,6 davon geschürft.

Zwar nennt Wood in ihrem Bericht keinen konkreten Zeitpunkt, wann der Bitcoin diesen Preis erreicht, doch sie rechnet damit, dass er eines Tages einen Preis von 2,3 Millionen US-Dollar pro Token knacken wird. Das entspricht beim aktuellen Kurs einem Anstieg von über 4000 Prozent. Doch wie viel Bitcoin sollte man im Portfolio haben und wie kommen Wood und ihr Team auf so eine saustarke Prognose? Auch hier finden sich im Bericht Antworten.

Cathie Wood verrät: So viel Bitcoin sollten Anleger im Portfolio haben

Bei so einer Prognose steht schon mal fest: Für Cathie Wood ist Bitcoin ein wichtiger Bestandteil im Portfolio. Doch wie viel davon sollte man im Portfolio haben? Auch hierfür hat Ark Invest die Antwort. Demnach sei die „optimale Allokation zur Maximierung der risikobereinigten Rendite“ bei einem Zeithorizont von fünf Jahren 19,4 Prozent Bitcoin, 40,7 Prozent Gold, 30,3 Prozent Aktien, 9,6 Prozent Rohstoffe und 0 Prozent Anleihen. Im Jahr 2015 hätte Wood noch deutlich weniger Bitcoin empfohlen.

Doch wie kommt Wood nun auf das sagenhafte Kursziel von 2,3 Millionen US-Dollar? Wie The Motley Fool erklärt, gibt es laut Ark weltweit ein investierbares Vermögen von 250 Billionen US-Dollar. Wenn man die 19,4 Prozent von Woods vorgeschlagener Bitcoin-Aufteilung nimmt, könnten 48,5 Billionen US-Dollar also in Bitcoin investiert werden. Und wenn man mit dieser Summe die 19,6 Millionen derzeit im Umlauf gebrachten Bitcoin aufkaufen würde, ergäbe das einen Preis von 2,3 Millionen US-Dollar pro Token.

Ob der Bitcoin tatsächlich eines Tages die zwei Millionen Dollar Marke knacken könnte, lässt sich jetzt noch nicht sagen und gilt natürlich als eine der bullischsten Bitcoin-Meinungen am Markt. Getrieben werden könnte der Preis allerdings dadurch, dass Kryptowährungen immer mehr akzeptiert werden und dass es zunehmend mehr Anwendungsfälle für diese geben wird. Auch, dass die SEC Anfang des Jahres eine Reihe von Bitcoin ETFs genehmigte, treibt die Nachfrage. Denn so wird Bitcoin immer mehr akzeptiert, vor allem von institutionellen Anlegern. Und die sind für eine Steigerung des Preises nun mal enorm wichtig.

