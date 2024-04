Super bullisch: Die bekannte Investorin Cathie Wood kann im April nicht aufhören, bei diesen acht Aktien immer wieder zuzuschlagen. Das Besondere: Sie bieten bis zu 275 Prozent Kurschance

Der April, der April, der weiß nicht, was er will – gut möglich, wenn man sich gerade das Wetter ansieht. Wer im April aber sehr wohl weiß, was sie will, ist Cathie Wood (68). Die legendäre Investorin kauft im April zielgerichtet immer und immer wieder bei denselben Aktien bullisch nach.

Cathie Wood ist dafür bekannt, ihren Fokus auf wachstumsstarke und innovative Unternehmen zu richten. Das macht ihre Investments häufig äußerst riskant – doch kann auch zu hohen Kursgewinnen führen. Fakt ist: Wenn jemand Ahnung von den Unternehmen hat, die die Zukunft bewegen, dann sind es Cathie Wood und ihr Team von ARK Invest, die diese akribisch analysieren. Und ein Blick auf ihre Trades im April zeigt: Bei einigen Aktien ging sie im April bereits mehrfach auf Einkaufstour. Und: Diese bieten sagenhafte Kurschancen.

Cathie Wood bullisch hoch zehn: Diese Aktien mit hoher Kurschance kauft sie im April immer wieder

Besondere Beachtung findet vor allem der von Cathie Wood gemanagte Flaggschiff ETF von ARK Invest, der ARK Innovation ETF. Er enthält insgesamt 37 Positionen und setzt auf innovative Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen das Zeug haben, die Welt maßgeblich zu verändern. Übrigens: Dieser ist seit kurzem auch in Deutschland handelbar. Mehr dazu erfahren Sie hier

Und ein Blick auf die Trades des aktiv gemanagten ETFs zeigt: Cathie Wood ging bei einigen Aktien im April auf Einkaufstour und kauft hier immer und immer wieder nach. So schlug sie etwa schon drei Mal diesen Monat bei Pacific Biosciences zu und kaufte über 500.000 Aktien. Das Biotechunternehmen mit Fokus auf Gensequenzierungstechnologien nimmt die 31. größte Position im ETF ein und bietet mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,82 US-Dollar (Quelle: TipRanks) sagenhafte 276 Prozent Kurschance. Auch noch die Mehrheit der Analysten ist überzeugt: Sieben raten zum Kaufen, vier zum Halten und niemand zum Verkaufen. Aus demselben Gebiet kommt auch 10X Genomics, bei dem Wood ebenfalls mehrfach im April zuschlägt. Das Unternehmen nimmt die 18 größte Position im ETF ein und bietet mit einem Kursziel von 55 US-Dollar rund 100 Prozent Kurschance. Auch hier rät die Mehrheit des Analysten-Konsens zum Kauf. Wood scheint Fan der Biotech-Werte zu sein, denn ebenfalls mehrfach schlug sie im April bei der Aktie von Recursion Pharmaceuticals und Twist Biosciences zu. Für Recursion sehen die Analysten mit einem Kursziel von 17 US-Dollar rund 124 Prozent Kurschance, hier rät aber die Mehrheit zum Halten der Aktie. Twist Biosciences, das seinen Fokus auf DNA-Produkte legt, bietet mit 39 US-Dollar eine Kurschance von 33 Prozent. Hier rät wieder die deutliche Mehrheit zum Kaufen.

Doch auch für Aktien von anderen Branchen ist Cathie Wood bullisch. So schlug sie im April bereits sechsmal bei der Spieleplattform Roblox zu, die besonders für Anleger interessant ist, die das Metaverse spannend finden. Roblox nimmt die siebtgrößte Position im ETF ein und bietet mit 50 US-Dollar eine Kurschance von 42 Prozent – die Mehrheit der Annalysten rät zum Kauf der Aktie. Auch vom Telemedizin-Unternehmen Teladoc Health scheint Wood begeistert. Nachdem sie die Position im Februar hier reduzierte, schlug sie im April nun bereits fünfmal zu. Ein Kursziel von 21 US-Dollar bietet rund 55 Prozent Kurschance. Allerdings rät die Mehrheit der Analysten hier zum Kaufen.

Auch bei zwei ihrer Lieblings-Aktien stockte Wood nochmal ordentlich auf: So kaufte sie mehrmals im April die Tesla-Aktie und erhöhte die Position um fast 300.000 Stück. Ein Kursziel von 183 US-Dollar bietet im Durchschnitt hier 29 Prozent Kurschance. Wood steckt das Kursziel aber noch viel höher. Mehr dazu lesen sie hier

Die drittgrößte Position im ETF ist die des Video-Streaming-Unternehmens Roku. Hier schlug Cathie Wood im April bereits fünfmal zu. Im Durchschnitt sehen Analysten mit einer Kurschance von 87 US-Dollar hier Kurschancen von 48 Prozent. Doch Cathie Wood sieht auch hier sogar deutlich höhere Kurschancen. Was dahintersteckt, erfahren Sie hier

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.