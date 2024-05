Gute Laune bei DAX-Anlegern: Was den deutschen Leitindex gerade stark nach oben treibt und warum unter anderem die Aktien von Deutsche Bank und Deutsche Post im Fokus stehen

So kann die Woche starten: So steht der DAX derzeit über 0,65 Prozent im Plus und steht mit 18.118 Punkten deutlich über der 18.000-Punkte-Marke. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund: Der Index steht derzeit 0,45 Prozent im Plus und steht bei 4.943 Punkten.

Nachdem in der Vorwoche vor allem die Zinspolitik der US-Notenbank im Fokus stand, beschäftigen die Quartalsberichte der Unternehmen die Märkte. Zudem herrscht Hochsaison bei den Dividendenzahlungen.

Die Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche gerade mit Blick auf die Zinshoffnungen ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Nachdem die US-amerikanische Notenbank zur Wochenmitte einer baldigen Lockerung des Leitzinsniveaus eine Absage erteilt hatte, heizte am Freitag der Arbeitsmarktbericht die Spekulationen über sinkende Zinsen wieder an.

In den kommenden Tagen richten sich die Blicke verstärkt auf die Berichterstattung der Unternehmen, auch weil vergleichsweise wenig wichtige Konjunkturdaten anstehen. „In Deutschland startet nun die intensivste Phase", merken die Strategen der Deka an. In dieser und der folgenden Woche berichten demnach zehn bzw. zwölf Unternehmen mit 19 bzw. 33 Prozent der Marktkapitalisierung des DAX über das abgelaufene Quartal.

Aktien von Deutsche Bank und Deutsche Post beim DAX im Fokus

Besonders hervor heben sich heute die Aktien von Deutsche Bank und Deutsche Post. Denn während die Deutsche Bank Aktie mit einem Plus von über zwei Prozent derzeit von der Performance her die Spitze des DAX bildet, ist die Aktie der Deutschen Post mit einem Minus von rund vier Prozent das Schlusslicht. Für Anleger besteht aber kein Grund zur Sorge: Denn die Aktie der Deutschen Post ist heute Ex-Dividende.

