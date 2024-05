An den Märkten zeigt sich aktuell eine leichte Korrektur, doch manche Einzelwerte sind wesentlich stärker herunter geprügelt worden. So notieren diese drei Blue-Chip-Aktien aktuell nah an ihren Jahrestiefs. Können Anleger hier ein Schnäppchen machen?

Nach Monaten der stark steigenden Aktienmärkte gibt es wieder Möglichkeiten für Anleger Anteilsscheine von Qualitätsunternehmen günstig aufzusammeln. So notieren einige Titel deutlich unter ihren Hochs, manche sogar nahe den Jahrestiefs, obwohl die Märkte bisher nur schwach korrigiert haben.

Diese spannenden Titel sind aktuell so günstig zu haben wie seit einem Jahr nicht mehr. Können Anleger bei diesen Qualitätsaktien ein Schnäppchen machen?

Nestlé (Performance seit zwölf Monaten: -21,6 Prozent)

Der Konsumgütergigant Nestlé hat wegen seines fehlenden Wachstums, möglichen Margenproblemen & Co. in den vergangenen zwölf Monaten an der Börse deutlich abgewertet.

Eine Chance könnte sich hier insbesondere für langfristige Anleger ergeben, denn aufgrund der starken Marktposition und dem ikonischen Markenportfolio ist es im Laufe der Zeit im Rahmen des Möglichen, dass der Konzern diese Schwäche überwindet.

Archer-Daniels-Midland (Performance seit zwölf Monaten: -21,1 Prozent)

Nachdem Betrugsvorwürfe rund um Archer-Daniels-Midland in den vergangenen Monaten laut geworden sind, ist die Aktie kräftig abgewertet. Inzwischen zeigt sich allerdings: Der Schaden für Aktionäre ist deutlich geringer als gedacht.

Trotzdem blieb ein deutlicher Rebound bisher aus, da das Unternehmen das Vertrauen vieler Aktionäre verloren hat. Dieses dürfte erst mit Zeit zurückkehren, weswegen sich hier besonders für langfristige Anleger eine Kaufgelegenheit bietet.

Auf der Suche nach echten Qualitätsaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index

Starbucks (Performance seit zwölf Monaten: -34,3 Prozent)

Dagegen trotz des Abverkaufs kein Kauf ist momentan die Aktie von Starbucks. Der Kaffeeverkäufer muss mit immer preisbewusteren Kunden kämpfen, die die hohen Preise des Unternehmens nicht mehr annehmen wollen.

Trotz eines kräftigen Abschlags erscheint die Aktie angesichts dieser Probleme nicht attraktiv und könnte womöglich weiter unter Druck geraten.

