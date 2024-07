Was bewegt den deutschen Leitindex heute? Außerdem beim DAX im Fokus: Darum steigen heute die Aktien von Adidas und BASF

Zunächst sah es so aus, als ob der deutsche Leitindex wegen politischer Unsicherheit heute auf seinen dritten Verlusttag in Folge zusteuert. Doch aktuell steht der DAX kaum unverändert zum Vortag bei 18.500 Punkten. Kritischer geht es allerdings beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu, der derzeit 0,85 Prozent im Minus liegt und bei 4.905 Punkten steht.

Laut der Landesbank Helaba ist bei deutschen Aktien kein richtiges Kaufinteresse zu beobachten. Möglicherweise gebe es vor der am Donnerstag anstehenden EZB-Zinsentscheidung "eine gewisse Zurückhaltung", hieß es in einem Kommentar der Hessisch-Thüringischen Landesbank. Aufgelöst wurde diese auch nicht von Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone. Sie bestätigten die erste Erhebung, wonach die Inflation im Juni leicht gesunken ist.

Adidas und BASF Aktien beim DAX im Aufwind

Bevor in Europa die Berichtssaison richtig Fahrt aufnimmt, kamen von einigen Konzernen aus der DAX-Indexfamilie vorläufige Zahlen, die Anleger verarbeiten mussten. In vielen Fällen war das Fazit erfreulich, dies konnte aber dem Gesamtmarkt nicht positiv den Stempel aufdrücken.

An die Spitze im DAX schaffen es derzeit von der Performance her die Aktien von Adidas und BASF. Adidas liegt nach starken Eckdaten zum zweiten Quartal und einer erneut erhöhten Prognose derzeit 2,6 Prozent im Plus. Um die starke Entwicklung zu symbolisieren, verwendete Expertin Olivia Townsend von der US-Bank JPMorgan einen Begriff aus dem Profisport. Sie bezeichnete den Sportartikelkonzern als wertvollsten Spieler der Branche. Das Investmenthaus Bryan Garnier sprach den Papieren unmittelbar eine Kaufempfehlung aus.

Der Chemiekonzern Lanxess überraschte den Markt im zweiten Quartal mit seinem operativen Gewinnanstieg. Dieser liege fast ein Drittel über den Erwartungen, hieß es. Dies hievte auch manch anderen Branchenwert nach oben. So liegt derzeit auch die BASF-Aktie über zwei Prozent im Plus.

