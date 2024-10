In den vergangenen Tagen ist diese DAX-Aktie deutlich angezogen, doch tatsächlich könnte das erst der Beginn der Rallye gewesen sein. Sollten Anleger hier noch einsteigen, um sich die Chance auf weitere Kursgewinne nicht entgehen zu lassen?

Mit der Aktie von Zalando läuft es für Aktionäre zuletzt deutlich besser als in den vergangenen Jahren. Der DAX-Wert konnte in dieser Woche von einer positiven Ausblicksanpassung des Konkurrenten About You profitieren und hat am Donnerstagabend selbst eine positive Meldung zu verkünden gehabt.

DAX-Aktie zieht darum deutlich an

So verkündete Zalando, dass man nach einem guten Start in die Herbst- und Wintersaison mehr Gewinn erwartet, als bisher kommuniziert. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahre nun auf 440 bis 480 Millionen Euro steigen. Zuvor war der Konzern lediglich von 380 bis 450 Millionen Euro ausgegangen (Vorjahr: 350 Millionen Euro).

Neben Einsparungen und mehr Konsum soll der Gewinn ebenfalls durch niedrigere Investitionen befeuert werden. Das Management von Zalando verkündete in diesem Jahr lediglich 200 Millionen Euro investieren zu wollen, statt 250 bis 300 Millionen Euro wie zuvor kommuniziert. Trotzdem will man weiter "inspirierende" Einkäufe bieten und das Erlebnis für die Kunden verbessern. Seit Längerem setzt Zalando dabei verstärkt auf visuelle Inhalte und Künstliche Intelligenz.

Beim Umsatz und beim GMV (Bruttowarenwert) hob der DAX-Konzern derweil die Erwartungen am unteren Ende der Spanne an. Für beide Kennzahlen erwartet man in diesem Jahr maximal fünf und mindestens drei bzw. zwei Prozent Wachstum. Zuvor war man für den Fall wirtschaftlich schlechter Bedingungen von Ergebnissen auf Vorjahresniveau ausgegangen.

Ist das erst der Beginn der Rallye bei dieser DAX-Aktie?

Dementsprechend positiv reagierte am Donnerstag und Freitag die Aktie von Zalando, wenngleich die erste Reaktion mit einem Plus von vier Prozent deutlich stärker ausfiel als die +1,5 Prozent, bei dem sich der Wert dann einpendelte.

Trotzdem konnte das Papier dadurch auf den höchsten Stand seit August 2023 und über die Marke von 30 Euro steigen. Durch den Durchbruch dieses wichtigen Widerstands erscheint nun der Weg für eine Weiterführung der aktuellen Rallye geebnet.

Die Mehrheit der Analysten ist aber etwas skeptisch, was Zalando angeht und sieht bei dem Wert im Konsens aktuell kein Kurspotenzial. BÖRSE ONLINE sieht dagegen mit einem Kursziel von 35 Euro und einer Kaufempfehlung noch etwas Luft nach oben.

