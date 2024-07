Der deutsche Leitindex DAX konnte sich zum Wochenausklang erholen. Die Gründe und welche Aktie heute besonders profitieren konnte.





Ein gelungener Wochenausklang: Der deutsche Leitindex DAX liegt derzeit 0,4 Prozent im Plus und steht bei 18.367 Punkten. Auf Wochensicht liegt er damit klar im Plus. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,8 Prozent im Plus und steht bei 4.849 Punkten.

Erwartungsgemäße Inflationsdaten aus den USA ließen den deutschen Leitindex kalt, der schon gegen Mittag seine Verluste abgeschüttelt hatte. Der jüngste Kursrutsch im hoch bewerteten US-Technologiesektor ging auch am DAX nicht spurlos vorüber: Nach Kursgewinnen zu Beginn der Woche ging es seit Mittwoch bergab.

Der sogenannte PCE-Kerndeflator – das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed – legte im Juni sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum Mai wie erwartet zu. Damit dürfte sich an den Erwartungen für die amerikanische Geldpolitik nichts ändern. Auf der Fed-Sitzung kommende Woche wird noch nicht mit der erhofften Zinswende gerechnet. Doch eine Senkung im September bleibe "im Spiel", hatten die Experten der Landesbank Helaba bereits am Morgen erklärt.

Aktien von Sartorius und BASF im Fokus

Besonders im Fokus stehen heute die Aktien von Sartorius und BASF. Die Aktien von Sartorius, die zuletzt stark angeschlagen waren, führen mit einem Plus von derzeit 6,6 Prozent die Performance im DAX an.

Weniger gut laufen die Aktien von BASF: Die Papiere liegen 2,7 Prozent im Minus und bilden damit das Schlusslicht im DAX. Der Chemiekonzern verzeichnete im zweiten Quartal einen überraschend deutlichen Umsatzrückgang. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBITDA) blieb ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Die Zahlen seien nicht gerade inspirierend, kommentierte Warburg-Analyst Oliver Schwarz.



Mit Material von dpa-afx

