Der DAX kann zum Wochenausklang neue Höchststände erreichen und die Aktien der Münchener Rück ziehen dabei besonders an. Was sind die Hintergründe und wie sollten Anleger nun reagieren?

So kann die neue Woche ausklingen: Der DAX konnte seine zuletzt unterbrochene Rallye fortsetzen und zwischenzeitlich sogar seinen Rekord vom Montag knacken. Aktuell liegt er nun 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortag im Plus und steht bei 20.464 Punkten. Die Anleger seien inzwischen zwar vorsichtiger, was sich an der hohen Zahl von Absicherungsgeschäften zeige, "aber sie verlassen die Party nicht", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Vielmehr warten sie nach der vierten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr nun auf die Fed in der kommenden Woche. Auch von der US-Notenbank Fed wird mehrheitlich ein kleiner Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten nach unten erwartet.

Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund. Dieser liegt aktuell 0,3 Prozent im Plus und steht bei 4.981 Punkten.

Aktien von Munich Re ziehen im DAX deutlich an

Die Aktien von der Münchener Rück markieren aktuell mit einem Plus von rund sechs Prozent von der Performance her die Spitze im DAX. Der Rückversicherer gab einen ersten Ausblick auf das neue Jahr, was der Aktie einen Kurssprung auf ein Rekordhoch bescherte. Der weltgrößte Rückversicherer plant einen Nettogewinn von sechs Milliarden Euro nach anvisierten mehr als fünf Milliarden im laufenden Jahr. Die Kapitalanlagerendite dürfte sich 2025 auf über drei Prozent verbessern und alle Geschäftssegmente sich weiter gut entwickeln, hieß es zudem.

Unterdessen markiert die Aktie von Immobilienkonzern Vonovia mit einem Minus von 2,4 Prozent derzeit von der Performance her das Schlusslicht im DAX.

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

Die reichsten Aktien der Welt: Diese neuen ETFs machen Sie mit Cashflow-Aristokraten vermögend

Oder:

Dividenden für die Ewigkeit: Bis zu 7% mit solider Zahlung und hoher Steigerung