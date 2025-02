Der DAX durchbricht erstmals die Marke von 22.700 Punkten und erzielt damit einen weiteren historischen Rekord. Besonders die Rüstungs-Branche ist im Aufwind, doch auch die Aktien von Siemens Energy und Vonovia sorgen für Aufmerksamkeit.

Der DAX steigt einfach weiter: Über ein Prozent liegt der deutsche Leitindex derzeit im Plus und steht damit bei 22.747 Punkten. Damit hat er erneut einen historischen Rekord gebrochen und scheint seit Jahresanfang unaufhaltsam. Knapp 14 Prozent konnte der DAX seitdem gewinnen. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,44 Prozent im Plus und steht bei 5.517 Punkten.

„Trotz erhöhter politischer Unsicherheit bleibt der DAX - getrieben von attraktiven, international ausgerichteten Unternehmen - auf Wachstumskurs", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Allerdings sollten die Anleger angesichts möglicher kurzfristiger Rücksetzer vorsichtig bleiben. Auch Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners und die Experten der Landesbank Helaba verwiesen auf das Rückschlagpotenzial nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen.

Dies kümmerte die Anleger am Montag aber ebenso wenig wie die fehlenden Impulse aus Übersee. An den US-Börsen wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt und die asiatischen Märkte zeigten sich lethargisch. Ohnehin haben sich die Aktienkurse in Europa seit Jahresbeginn deutlich besser entwickelt als in den USA - dank starker Unternehmenszahlen, der weiterhin aktienfreundlichen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und der im Vergleich zu US-Aktien niedrigen Bewertungen. Die bisher großteils nur angekündigten US-Importzölle nahmen die Anleger zuletzt gelassen zur Kenntnis.

Rüstungs-Branche zieht an – auch Aktien von Siemens Energy und Vonovia im Fokus

Am deutschen Markt blieben Rüstungstitel zu Wochenbeginn wegen der Aussicht auf höhere Ausgaben gefragt: Die Aktien von Rheinmetall etwa liegen heute bereits zehn Prozent im Plus. Mehr dazu erfahren Sie hier. Doch auch die Aktien von Hensoldt und Renk zählten mit weiteren deutlichen Kursaufschlägen zu den größten Gewinnern. Bei Rheinmetall und Hensoldt konnten sich die Anleger zudem über Rekordhochs freuen und bei Renk über den höchsten Kurs seit Mai.

Am Markt wurde auf Nachwirkungen der Münchner Sicherheitskonferenz und die Beratungen zum Ukraine-Kurs der europäischen Länder in Paris als Treiber verwiesen. Im Fokus stehe die Arbeit an einem neuen Paket zur Steigerung der Rüstungsausgaben und um die Ukraine zu unterstützen, heißt es von der Nachrichtenagentur Bloomberg.

An zweiter Stelle folgt heute von der Performance her die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von aktuell über vier Prozent. Der Run von Anlegern auf die Aktien hat sich am Montag fortgesetzt. Sie markierten den vierten Börsentag in Folge ein Rekordhoch. Zuletzt ging es für die Papiere um 4,3 Prozent auf 64,20 Euro nach oben. Damit ließ der Börsenwert des Energietechnikkonzerns die runde Marke von 50 Milliarden Euro hinter sich. War die Aktie bereits 2024 der absolute Favorit der Anleger im Leitindex Dax, so setzte sich die Aufwärtsdynamik im neuen Börsenjahr fort. Um 27 Prozent sind die Titel seit Jahresbeginn bereits gestiegen, kurzzeitig unterbrochen von einem heftigen Rücksetzer Ende Januar. Im Dax werden Siemens Energy nur von Rheinmetall-Aktien mit plus 45 Prozent übertroffen.

Das Schlusslicht heute im DAX hingegen bildet mit einem Minus von zwei Prozent die Aktie von Vonovia. Insgesamt zählten Immobilienaktien, zu denen auch TAG Immobilien oder LEG Immobilien gehören, zu den heutigen Verlierern. Hier belasteten steigende Zinsen am Markt für Staatsanleihen, die im Gegenzug Finanztitel wie Deutsche Bank, Munich Re und Hannover Rück stützten.

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

In dieser Woche bis zu 8,1% Dividendenrendite mit diesen spannenden Aktien kassieren

Oder:

Kaufchance Ihres Lebens: Diese Aktien sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen