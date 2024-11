Trotz einem sagenhaften zweistelligen Plus der Siemens Energy Aktie erwischt es den DAX heute übel und er fällt seit langem wieder unter die Marke von 19.000 Punkten. Was steckt dahinter und was ist bei den Aktien von Porsche Automobil Holding los?

Kein gutes Zeichen: Der DAX fällt heute mit minus 0,9 Prozent unter die wichtige Marke von 19.000 Punkten und liegt damit derzeit bei 18.859 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,9 Prozent im Minus und steht bei 4.701 Punkten – deutlich entfernt von der einst geknackten 5.000-Punkte-Marke.

Zwar standen im DAX die rekordhohen Aktien von Überflieger Siemens Energy im Fokus. Mehr dazu lesen Sie hier. Der Energietechnikkonzern veröffentlichte Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr und hob seine mittelfristigen Ziele an.

Porsche-Automobil-Holding-Aktie fällt im DAX – das steckt dahinter

Das Schlusslicht bilden aktuell die Aktien von Porsche Automobil Holding mit einem Minus von sieben Prozent. Die Volkswagen-Eigentümerholding erlitt mit ihren Kernbeteiligungen in der schwachen Autobranche zwischen Januar und September einen Gewinneinbruch um gut ein Drittel. Sie bestätigte aber die Jahresziele für den Gewinn und die Nettoverschuldung, nachdem sie die Ergebniserwartungen mit der größten Beteiligung Volkswagen bereits zweimal in diesem Jahr eingedampft hatte. Porsche SE hält zudem die Stimmrechtsmehrheit am Sportwagenbauer Porsche AG.

Mit Material von dpa-afx

