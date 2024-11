Sie ist eine der bekanntesten Buy & Hold Forever Aktien der Welt – und bringt schon diesen Donnerstag Zahlen. Könnten die der Aktie Schwung geben und bald um 25 Prozent nach oben befördern?

„Alle unsere Träume können in Erfüllung gehen – wenn wir den Mut haben ihnen zu folgen.“, lautet eines der berühmtesten Zitate des Gründers dieses legendären Unternehmens: Walt Disney.

Was mit einer Maus begann, ist heute der wohl berühmteste Medienkonzern der Welt. Und auch die Aktie erfreut sich hoher Beliebtheit, ist außerdem Mitglied des BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

Einmal kaufen, liegen lassen und nie mehr verkaufen – laut Börsenguru André Kostolany eine ideale Strategie, um mit Aktien zu Reichtum zu gelangen. Doch der Ansatz funktioniert nur mit wenigen Papieren, die sich langfristig als Kurstreiber der Weltbörsen erweisen haben. 30 davon hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE im Aktien für die Ewigkeit Index zusammengefasst.

Und eine davon ist die Disney-Aktie – und das Unternehmen bringt am Donnerstag, den 14. November, auch noch Zahlen. Was können Anleger erwarten?

Ewigkeits-Aktie Disney bringt Zahlen – neuer Schwung für das Papier?

Disney liefert am kommenden Donnerstag Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2024 (endete am 30. September) und auch das vierte Quartal. Grundsätzlich zeigen sich die Analysten optimistisch. So erwarten sie für das Gesamtjahr beim Umsatz ein Plus von drei Prozent, der Gewinn je Aktie könnte um 67 Prozent auf 4,96 US-Dollar steigen. Der Umsatz im Quartal könnte ein Plus von sechs Prozent verzeichnen und der Gewinn je Aktie könnte im Vergleich zum Vorjahr sogar um 77 Prozent auf 1,1 US-Dollar steigen. Laut „TipRanks“ hat Disney, bezogen auf die vergangenen neun Quartale, die Gewinnschätzungen nur zweimal verfehlt.

Das KGV von Disney liegt aktuell bei 20. Damit ist die Aktie nicht überteuert und liegt genau im historischen Durchschnitt. Auch die Analysten zeigen sich überzeugt: Die deutliche Mehrheit rät zum Kaufen und sieht mit einem Kursziel von im Durchschnitt 109 US-Dollar eine Kurschance von acht Prozent. Noch optimistischer sind die Analysten von Goldman Sachs. Die sehen mit 125 US-Dollar sogar ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent.

Einmal anlegen und für immer halten – die geniale Aktien für die Ewigkeit Strategie

Bei der Aktien für die Ewigkeit Strategie handelt es sich um einen branchenübergreifenden, globalen Investmentansatz. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden. Der Schwerpunkt liegt auf Herstellern von Produkten, die immer wieder gekauft werden müssen, etwa Procter & Gamble (Waschpulver, Rasierklingen und Windeln), McCormick (Gewürze), L’Oréal (Shampoo und Haarspray) oder Nestlé (Nahrungsmittel).

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Lieferanten von Grund- und Rohstoffen, angefangen bei Equinor (Energie) über General Mills (Getreide) bis Anglo American (Platin und Diamanten). Aber auch Gesundheit (Danaher, Johnson & Johnson), Luxus (LVMH, Mercedes-Benz) und Technologie (Alphabet, Apple, Microsoft) sind in dem Index repräsentiert. Neben einem krisenfesten Geschäftsmodell und einer dominanten Marktstellung waren eine positive Fünf- und Zehnjahresperformance Voraussetzung für die Indexaufnahme. Alle 30 Aktien sind anfänglich gleich gewichtet und werden halbjährlich rebalanciert.

