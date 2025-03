Turbulenter Wochenstart an den deutschen Aktienmärkten. Während der deutsche Leitindex DAX rund zwei Prozent einbüßt, crasht die Aktie von Siemens Energy sogar zweistellig. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Der Wochenbeginn an den deutschen Aktienmärkten verläuft turbulent. Der Leitindex DAX rutscht um zwei Prozent ab und notiert aktuell bei 22.548 Punkten. Auch der europäische Index EuroStoxx 50 zeigt sich schwach, verliert 1,6 Prozent und fällt aktuell auf 5.379 Punkte.

Die zuletzt kursierenden Hoffnungen auf milliardenschwere Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur, die den Aktienmarkt beflügelt hatten, bleiben weiterhin unsicher. Die Umsetzung erfordert eine Grundgesetzänderung, für die sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig wäre. Doch die Grünen verweigern bislang ihre Zustimmung. Zusätzlich droht eine mögliche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, die das Vorhaben weiter verzögern oder gar stoppen könnte.

Siemens Energy-Aktie bricht um über 10% ein

Besonders hart trifft es die Aktie von Siemens Energy, die mehr als zehn Prozent an Wert verliert und damit das Schlusslicht im DAX bildet.

Bereits seit Wochen zeigt der Aktienkurs erhebliche Schwankungen. Aktuell könnten vor allem die politischen Unsicherheiten in Deutschland belastend wirken. „Die politische Situation in Deutschland stellt sich nicht so robust dar, wie es aussieht", analysiert Börsenexperte Andreas Lipkow mit Blick auf einen möglichen schuldenfinanzierten Sondertopf von 500 Milliarden Euro für die deutsche Infrastruktur. Diese Unsicherheit könnte zu Kurskorrekturen führen, insbesondere bei Unternehmen, die zuletzt stark von den Infrastrukturplänen profitiert hatten.

Im Februar erreichte die Siemens Energy-Aktie ein Rekordhoch, gestützt auf die Erwartung großer Aufträge aus den USA, insbesondere im Zusammenhang mit dem steigenden Energiebedarf durch Künstliche Intelligenz (KI). Doch Berichte über eine möglicherweise energieeffizientere KI-Software aus China setzten den Kurs anschließend unter Druck. In den letzten Wochen bewegte sich der Aktienpreis zwischen 50 und 60 Euro.

Trotz der aktuellen Korrektur bleibt die langfristige Entwicklung beeindruckend: 2024 führte Siemens Energy mit einem Kursplus von fast 320 Prozent den DAX an. Noch Ende 2023 notierte die Aktie bei 12 Euro. Dass einige Anleger nun Gewinne mitnehmen, überrascht angesichts dieser Rallye kaum.

