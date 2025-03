Sie wollen schon in dieser Woche in die Dividendensaison starten? Das gelingt mit diesen sieben Aktien, die jetzt bis zu 20 Prozent an Dividendenrendite bieten. Doch wer hier dabei sein will, der muss schnell sein.

Der Frühling hält aktuell in Deutschland Einzug und damit beginnt langsam die Dividendensaison, die zumindest hierzulande im Mai ihren Höhepunkt findet. Schon jetzt lassen sich aber exorbitante Ausschüttungen kassieren.

So gehen zum Beispiel die folgenden spannenden sieben Aktien in dieser Woche Ex-Dividende. Doch nur wer die Papiere am richtigen Tag hält, der hat auch einen Anspruch auf die Ausschüttung.

Mit diesen Aktien bis zu 20% Dividendenrendite kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Icahn Enterprises – Ex-Dividende: 10.03.2025 – Dividendenrendite: 20,0 Prozent

Medical Properties – Ex-Dividende: 10.03.2025 – Dividendenrendite: 5,3 Prozent

Sino Land – Ex-Dividende: 11.03.2025 – Dividendenrendite: 4,2 Prozent

HP – Ex-Dividende: 12.03.2025 – Dividendenrendite: 3,8 Prozent

Sitio Royalties – Ex-Dividende: 14.03.2025 – Dividendenrendite: 8,4 Prozent

Crown Castle – Ex-Dividende: 14.03.2025 – Dividendenrendite: 6,4 Prozent

T. Rowe Price – Ex-Dividende: 14.03.2025 – Dividendenrendite: 5,5 Prozent

Auf die folgenden Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Icahn Enterprises

Die höchste Dividendenrendite in dieser Woche bietet sich in dieser Woche bei der Aktie von Icahn Enterprises. Dabei handelt es sich um die legendäre Holding des Star-Investors Carl Icahn. Allerdings gab es massive Betrugsvorwürfe, sodass das Papier in den vergangenen Jahren drastisch eingebrochen ist.

Dividendenaktie: Crown Castle

Stets einen Blick wert ist unter anderem der Betreiber von Mobilfunkmasten in den USA, Crown Castle. Der REIT ist bei Anlegern aufgrund seines stabilen Geschäfts und der dadurch gut prognostizierbaren Cashflows enorm beliebt.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dividendenaktie: Medical Properties

Spekulative Investoren können sich derweil den Medical Properties Trust aus den USA anschauen. Der Vermieter von Krankenhäusern ist ein beliebtes Ziel von Shortsellern, hat im Kurs aber zuletzt durch gute operative Ergebnisse ordentlich zulegen können.

