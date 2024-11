Nach den abgeschlossenen US-Wahlen und dem Aus der Ampel-Koalition scheinen Anleger in Deutschland optimistisch gestimmt. Was bringt die heutige Notenbanksitzung der Fed? Was jetzt wichtig ist und warum die Aktie von Rheinmetall gerade durch die Decke geht.

So reagiert der DAX

Eigentlich könnte es die Börse in einem Land hart treffen, wenn die Regierung mal eben ihre Auflösung verkündet. Doch hierzulande scheinen Anleger das Ampel-Aus mehr als optimistisch aufzunehmen. So liegt der deutsche Leitindex DAX derzeit über zwei Prozent im Plus und steht bei 19.426 Punkten.

Nach dem deutlichen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt am Vortag als Reaktion auf den US-Wahlsieg Donald Trumps haben die Kurse am Donnerstag also wieder kräftig zugelegt. Marktbeobachter verbinden mit dem Aus der Ampel-Koalition in Berlin die Hoffnung auf eine fiskalpolitische Unterstützung für die angezählte deutsche Konjunktur.

Die vorgezogenen Neuwahlen im Bund hätten die Hoffnung auf mehr fiskalische Unterstützung für die Wirtschaft geweckt, schrieb Sandra Rhouma, Analystin beim Investmenthaus AllianceBernstein. Auch Carsten Mumm vom Bankhaus Donner & Reuschel wertete das Ende der Ampel durchaus als Chance: „Das Ende der Ampel-Regierung war überfällig und kam insofern nicht allzu überraschend". Nun bestehe die Chance eines „ökonomischen und politischen Aufbruchs".

Derweil richtet sich der Fokus der Anleger auch auf die US-Notenbank Fed. Die wird am Abend ihre Geldpolitik voraussichtlich erneut lockern. Ökonomen erwarten überwiegend eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent.

Rheinmetall-Aktie geht im DAX durch die Decke – Autoaktien auf Erholungskurs

Auch am Donnerstag legten etliche Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor, darunter DAX-Schwergewichte wie Heidelberg Materials, Munich Re, Rheinmetall und Daimler Truck. Heidelberg Materials verteuerten sich um 5,7 Prozent, die Anleger begrüßten einen optimistischen Jahresausblick des Baustoffkonzerns.



Für Daimler Truck ging es um 5,8 Prozent aufwärts. Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs lobte die Profitabilität des Lkw-Herstellers. Insgesamt konnten sich die vom Vortag abgestraften Automobilaktien wieder deutlich erholen.

Die Aktie von Rheinmetall steht derzeit mit einem Plus von acht Prozent an der DAX-Spitze. Deutschlands größter Rüstungskonzern profitierte auch im dritten Quartal vom Rüstungsboom angesichts des Ukraine-Kriegs.

„Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten", sagte Konzernchef Armin Papperger am Donnerstag laut Mitteilung. Beim Margenziel wird Papperger in der Folge etwas zuversichtlicher als bisher. Allerdings trüben Verzögerungen beim Auftragseingang das Bild.

Ansonsten gibt es keine größeren Verlierer im DAX. Das Schlusslicht bildet die Aktie von Fresenius mit aktuell minus 1,7 Prozent. Hier handelt es sich vermutlich vor allem um Gewinnmitnahmen, da die Aktie gestern stark zulegen konnte.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Startet ab heute die Jahresendrallye? Statistik zeigt eindeutig, wie es an den Märkten weitergeht

Oder:

Börsenbeben an den Märkten: So geht es für Aktien, Bitcoin und Gold nach der Wahl weiter