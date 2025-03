Der DAX ist wieder auf Kurs zu neuen Rekorden. Was hinter dieser Euphorie steckt und warum heute unter anderem die Aktien von Bayer und Siemens Energy im Fokus stehen.

Der deutsche Leitindex ist wieder im Rallye-Modus. Aktuell liegt der DAX 0,9 Prozent im Vergleich zum Vortag im Plus und steht bei 23.048 Punkten. Der DAX hat am Dienstag nach einem wackligen Start ordentlich Fahrt aufgenommen.

Damit ist es nicht mehr weit zu seinem erst vergangene Woche aufgestellten Rekordhoch von 23.476 Punkten - anschließend hatten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am Montag war ein erster Erholungsversuch noch gescheitert.

Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt sogar ein Prozent im Plus und steht bei 5.468 Punkten.

Aktien von Bayer und Siemens Energy beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es von der Performance her aktuell die Aktie von Bayer mit 4,1 Prozent. Die Aktien haben sich damit am Dienstag deutlich von ihrem Vortagesrutsch erholt. Tags zuvor war Bayer für eine weitere Niederlage in einem US-Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup abgestraft worden. Danach hatten allerdings Analysten wie Richard Vosser von der Bank JPMorgan betont, dass sich durch das Urteil grundsätzlich kaum etwas für Bayer ändere. Letztlich entscheidender blieben Gesetzesänderungen in einzelnen Bundesstaaten sowie der geplante Gang vor das höchste US-Gericht, den US Supreme Court, um eine Grundsatzfrage in den Rechtsstreitigkeiten klären zu lassen.

Das Schlusslicht hingegen bilden von der Performance her mit einem Minus von aktuell 2,7 Prozent derzeit die Aktien von Siemens Energy. Als Kursbremse erwiesen sich Warnungen des chinesischen Amazon Konkurrenten Alibaba, wonach der Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) deutlich die Nachfrage übertrifft. Der Energietechnikkonzern wird wegen des hohen Strombedarfs von Rechenzentren als KI-Wert gespielt - ebenso wie der Baukonzern, der solche Blöcke baut.

Enthält Material von dpa-AFX

