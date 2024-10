Für den wohl kommenden Bullrun bei Kryptowährungen sollten Anleger sich jetzt richtig aufstellen. Dabei dürfte nicht Bitcoin am besten performen. Wer von den aussichtsreichen Kandidaten Ethereum und Solana jetzt die Nase vorne hat.

Der 4-Jahres-Zyklus dürfte wieder zuschlagen. Von Oktober 2016 bis Dezember 2017 war der Bitcoin um 2.670 Prozent gestiegen. Und von Oktober 2020 bis November 2021 nochmal um 550 Prozent. Alle vier Jahre setzt der Bitcoin zu einer starken Rallye an - und das hat vor allem auch mit dem Halving zu tun, welches alle 4 Jahre stattfindet. Doch nicht Bitcoin dürfte am besten performen. Dafür gibt es zwei andere aussichtsreiche Kandidaten:

Ethereum oder Solana: Was lohnt sich mehr?

Zuletzt schien es so, als habe Solana Ethereum tatsächlich den Rang abgelaufen. Moderner, schneller hipper, spannender aufgrund von Memecoins, schien Solana allen davonzulaufen. Doch Stimmen mehren sich, dass Solana gar nicht so ein bullisches Jahr 2025 vor sich haben dürfte, wie viele behaupten. Dabei könnte Solana um 600 Prozent steigen vom aktuellen Niveau aus, wenn die Prophezeiung einiger Experten, der Coin könne bis auf 1.000 Dollar steigen, eintreffen.

Denn es gibt bei Solana ein großes Problem. Doch dazu später mehr.

Zuletzt trotz der Ethereum-ETFs etwas abgeschlagen liegt Ethereum. Und das hat mehrere Gründe. Noch liefen die Ethereum-ETFs überhaupt nicht gut und die Blockchain hatte mit ein paar Schwierigkeiten hinsichtlich der Skalierung und der Konkurrenz zu tun. Doch wenn Ethereum die Bewegung aus dem letzten Bullenmarkt von vor 4 Jahren wiederholt, dann könnte die Kryptowährung Nummer zwei bis Ende nächsten Jahres um rund 550 Prozent bis auf 15.000 Dollar steigen.

Denn wir sagen: Ethereum hat viel mehr Potenzial als Solana. Und hier sind die Gründe:

Nicht Bitcoin oder Solana: Ethereum könnte Star des nächsten Bullenmarktes werden

Keine Frage: Bislang enttäuscht Ethereum. Die ETFs waren nicht gut angenommen worden. Dazu muss man sagen: Es gibt zwei Probleme. Erstens wurden sie ausgerechnet im Sommer gelauncht, was die schlechteste Zeit für Kryptos im Jahr ist. Außerdem ist es hier wie beim Grayscale Bitcoin Trust: Grayscale verkauft erstmal kräftig, weswegen der Preis fällt. Beide Effekte dürften sich aber bald umdrehen und ungeahnte Kräfte für Ethereum freisetzen. Zudem hat Ethereum seit dem Staking eigentlich eine Inflation von 0 Prozent. Wird die Blockchain kräftig genutzt, kann Ethereum sogar deflationär werden. Alles das dürfte den Preis treiben und in den letzten Bullenmärkten konnte Ethereum Bitcoin jeweils outperformen. So stieg Ethereum 2016/2017 um 650 Prozentpunkte stärker als Bitcoin und 2020/2021 noch um 175 Prozentpunkte stärker. Zudem hat Ethereum-Mitgründe Vitalik Buterin noch ein Ass im Ärmel: Er möchte Layer-2-Blockchains, also Konkurrenten von Ethereum, durch ein Update überflüssig machen.

Dahingegen gibt es um Solana seit einiger Zeit einen Hype, der aber abrupt enden könnte. Auch Solana dürfte im nächsten Bullenmarkt wieder kräftig steigen. Ob der Coin aber wirklich auf die von Experten prophezeiten 1.000 Dollar steigen kann, ist fraglich. Denn nach dem Meme-Coin-Hype und durch Gerüchte über aufgeplusterte Nutzungszahlen der Solana-Blockchain, könnte 2025 auch die Ernüchterung kommen. Noch performt auch Solana gegenüber dem Bitcoin recht gut, was außer Ethereum und Solana nicht allzu vielen Blockchains gelingt. Doch es kursieren Zahlen über sogenannte Token-Unlocks bei Solana, die Anlegern Sorge bereiten. Dies sind Sol-Coins, die erst nach einer gewissen Zeit zum Handel freigegeben werden. Und im kommenden Jahr kommen 17,5 Millionen neue Token auf den Markt, ein Löwenanteil davon im Februar, März und April. Dort könnte es viel Verkaufsdruck für Solana geben und Anleger könnten sich bedeckt halten.

Wir raten also dazu, neben einer großen Bitcoin-Position vermehrt auf Ethereum zu setzen und Solana lediglich beizumischen. Wenn Sie dies selbst tun wollen, dann finden Sie im BÖRSE ONLINE Krypto-Broker-Vergleich die besten und sichersten Anbieter dafür. Andernfalls können Sie mit einem Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index direkt in 10 große Coins investieren. Darunter auch Bitcoin, Solana und Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Solana, Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin.