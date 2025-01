Edelmetalle sind 2024 stark im Preis gestiegen, wodurch das Interesse vieler Anleger an einem Investment deutlich gewachsen ist. Doch wie eigentlich investieren? Das ist die genialste und einfachste Methode, um günstig mit Edelmetallen reich zu werden.

27 Prozent hat der Goldpreis 2024 als Rendite abgeliefert und damit gezeigt, dass auch die vermeintlich langweiligen Edelmetalle als performancestarke Anlageklasse taugen. Dementsprechend ist zuletzt das Interesse an Gold sowie am kleinen Bruder Silber für ein Investment deutlich gewachsen. Doch wie investiert man hier eigentlich?

Die genialste und einfachste Methode mit Gold günstig reich zu werden

Grundsätzlich ist der klassische Weg, um in Gold zu investieren, die physische Münze. Diese kann beim Goldhändler des eigenen Vertrauens ge- und verkauft werden, wobei die Gewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei sind. Allerdings fallen bei diesen Transaktionen teilweise enorm hohe Kosten von mehreren Prozent an und die Lagerung muss vom Anleger selbst übernommen werden (was ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt).

Dementsprechend kann sich für Anleger ein Blick auf börsengehandelte ETCs lohnen. Einige dieser Produkte halten tatsächlich physisches Gold und bieten die Möglichkeit, es an den Halter bei Bedarf auszuliefern. ETCs, die diese Kriterien erfüllen, genießen in Deutschland übrigens ebenfalls nach einem Jahr Haltedauer die Steuerfreiheit, womit sie die einfachste und günstigste Methode sind, in Gold zu investieren.

Ein beliebtes Produkt, das die genannten Eigenschaften vereint, ist der WisdomTree Core Physical Gold ETC (WKN: A3GNQ1). Dieser liefert ab 1 Gramm Gold aus, hat 1,12 Milliarden Euro under Management und eine günstige TER von 0,15 Prozent.

So investieren Sie genial und einfach in Silber

Aber auch bei Silber kann man durch solche ETCs tatsächlich einfach und günstig in das Edelmetall investieren. Hinzu kommt, dass dadurch die Mehrwertsteuer, die Anleger auf ein Investment zum Beispiel in Silbermünzen zahlen müssen, wegfällt.

Ein beliebtes Produkt, das nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei veräußerbar ist, ist der WisdomTree Core Physical Silver (WKN: A4AE1X). Dieser enthält aktuell 43 Millionen Euro an Assets und hat eine TER von 0,19 Prozent.

