Die Aktie des Elektroautoherstellers kam zuletzt unter Druck, weil Investorenlegende Warren Buffett einen Teil seines Bestands verkauft hat. Doch nun steigen die Verkaufszahlen und der Aktienkurs tut es der Auto-Aktie gleich. Von Tobias Schorr

Das kam allerdings nicht sehr überraschend: Bereits seit 2008 ist er über sein Investmentvehikel bei den Chinesen von BYD investiert. Jetzt hat er rund ein Fünftel abgegeben, sodass der Anteil auf knapp 16 Prozent gefallen ist. Erstmals äußerte sich nun eine hochrangige Managerin. Für Stella Li, Executive Vice President von BYD sei so ein Verkauf ganz normal, schließlich wolle die Gesellschaft auch Mal etwas Bares mitnehmen. Sie glaubt nicht, dass Buffett das Unternehmen aufgegeben hat. Er liebe BYD, das Management und würde wohl noch für lange Zeit größter Aktionär bleiben.

BYD - So ist die Lage

So oder so: Operativ läuft es bei den Chinesen sehr gut: Im November verkauften sie so viele Batteriefahrzeuge wie noch nie. Insgesamt waren es 230 427 Stück und damit nochmal 12 600 mehr als im bisherigen Rekordmonat Oktober – die meisten davon auf dem Heimatmarkt. Doch BYD denkt größer: Um noch schneller in Europa Tritt zu fassen, plant der Konzern hier mindestens ein eigenes Werk für den Bau von Batteriefahrzeugen. Lediglich per Schifffracht die Wagen nach Europa zu bringen würde nicht mehr ausreichen. In einigen Ländern startet er mit drei verschiedenen Fahrzeugmodellen, zwei weitere sollen 2023 folgen. Alleine in Deutschland will BYD 2026 eine sechsstellige Zahl an Elektroautos verkaufen.

Einsschätzung zur BYD-Aktie

Nach dem kurzfristigen Schock und dem Sturz der BYD-Aktie von mehr als 40 Euro auf rund 20 Euro, zieht der Titel jetzt wieder etwas an. Anleger nutzen das Momentum und steigen ein. BYD gehört in der Branche der Elektroautobauer zu unseren absoluten Favoriten. Vorteil: Neben den Wagen produziert der Konzern seine eigenen Batterien und auch die wichtigen Chips über eine Tochtergesellschaft im Haus. Zudem läuft auch das Geschäft mit Elektrobussen gut.

Kurs: 24,50

Stopp: 17,50

Ziel: 41,50

