Welchen Hype wird dieser Bullenmarkt bei Kryptowährungen auslösen? Eric Demuth, CEO der Krypto-Börse Bitpanda verrät, ob die KI, der Ethereum-ETF oder Bitcoin Layer2-Lösungen jetzt das nächste große Ding in Krypto werden. Und ich welche Kryptowährungen investiert der Chef einer Krypto-Börse privat?

"Ich denke, egal wie politisch die SEC ausgerichtet ist, irgendwann wird auch der Ethereum-ETF zwangsläufig kommen müssen. Eventuell braucht es vielleicht noch eine andere Regierung dort", sagt Eric Demuth, Mitgründer und CEO der Krypto-Börse Bitpanda. Dabei ist er generell bullisch für Ethereum. Doch was ist das nächste große Ding in Krypto für den Insider?

Krypto-Insider: Das wird das nächste große Ding in Krypto

Neben dem Ethereum-ETF, der das nächste große Ding in Krypto sein kann, geht es für Eric Demuth vor allem auch um KI. Denn auch im Kryptowährungen-Bereich wird das Thema Künstliche Intelligenz immer wichtiger. So arbeitet Bitpanda schon jetzt mit einer KI, die den Anleger beraten soll. So sagt Eric Demuth:

"Das Thema KI ist bei uns eine Entwicklung, von der man noch nicht ausgehen kann, dass sie am ersten Tag die Endausbaustufe da ist. Aber anfangs wollen wir eine Kennelernphase mit dem Nutzer. Also unser Nutzer interagiert ähnlich wie bei Whatapp mit einer KI und stellt Fragen. Zur Altersvorsorge, zum Umgang mit Geld, zum Anlegen. Das ist so ein Kennenlernen wie ein Gespräch. Aber vom Prinzip her hat man jemanden der kostenfrei ist, der 24 Stunden in der Hosentasche ist, der auch die blödeste Frage beantwortet, weil wir haben einfach in der Schule keine Finanzbildung genossen."

Und wie sieht es mit Bitcoin Layer2-Lösungen als nächstes großes Ding der Kryptowelt aus?

Das ist Bitcoin Layer2 und so investiert der Krypto-Insider

Im letzten Bullenmarkt war vor allem Ethereum nach dem Bitcoin und Ethereum Layer2-Lösungen gefragt. Bei einer Layer2-Lösung handelt es sich um eine Blockchain und einen Coin, die auf einer anderen Blockchain arbeiten. Bitcoin Layer2-Lösungen sind nun Projekte, die Bitcoin weiterentwickeln und auf der Bitcoin Blockchain laufen.

Ob diese Bitcoin Layer2-Projekte sich lohnen, wie der Chef einer Krypto-Börse sein Geld selbst anlegt und ob der Bitcoin bald 100.000 Dollar erreichen kann, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.