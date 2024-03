Die Rekordjagd geht weiter. Am Montagmorgen legen Kryptowährungen wieder stark zu. Bitcoin, Ethereum und Solana steigen stark. Doch sollten Anleger jetzt noch weiter kaufen oder bereits erste Gewinne mitnehmen?

Der Bitcoin hat am Montagmorgen seine Rallye fortgesetzt. Um mehr als 3 Prozent geht es auf 71.500 Dollar hoch. Auch Ethereum und die anderen Altcoins ziehen an und katapultieren die Markt für Kryptowährungen wieder nach oben. Doch wie lange kann das noch so weitergehen? Und welche Kryptowärungen sollten Anleger jetzt noch kaufen?

Das nächste Kursziel für den Bitcoin

Der Bitcoin hat ein neues höheres Hoch gebildet und das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 damit endgültig hinter sich gelassen. Damit ist der Aufwärtstrend bestätigt und die nächsten Monate dürften bullisch werden. Dennoch sollten Anleger sich nichts vormachen: Nach der starken Rallye kann es durchaus mal zu einer größeren Korrektur kommen. Das bedeutet aber nicht, dass der Bitcoin dadurch den Bullenmarkt beendet. Schaut man sich den Chart unten von Tradingview an, so erkennt man, dass bald eine Widerstands-Linie auf den Bitcoin zukommt. Diese ergibt sich aus den beiden Hochs aus dem Jahr 2021 und wird nun bis 2024 vorgeschrieben. Im Bereich zwischen 77.000 Dollar und 86.000 Dollar könnte es also zu Gewinnmitnahmen und einen Rücksetzer kommen.

Doch dies bedeutet gleichzeitig auch gute Neuigkeiten:

www.tradingview.com Bitcoin

Übrigens: Mit dem BÖRSE ONLINE Krypto-Broker-Vergleich finden Sie den besten Anbieter zum Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin.

Ethereum, Solana und Altcoins als nächstes dran?

Wenn der Bitcoin stark steigt, dann ziehen viele Altcoins zwar mit, können den Bitcoin aber meist nicht outperformen. Erst, wenn der Bitcoin innehält oder sogar leicht sinkt, dann ist die Zeit von Ethereum, Solana und Co so richtig angebrochen. Einen Crash sollte es aber nicht geben, denn in einem solchen verlieren Altcoins meist sogar noch mehr als Bitcoin.

Doch bald könnte Ethereum noch deutlich stärker als der Bitcoin steigen. Denn die Kryptowährung Nummer 2 hat noch rund 22 Prozent Platz bis zum Rekordhoch aus dem Jahr 2021 und Solana hat sogar noch 72 Prozent bis zum Allzeithoch. Schaut man sich die Marktkapitalisierung aller Altcoins an, so haben diese noch 42 Prozent Potenzial bis zum alten Allzeithoch.

Aktuell läuft also der Bitcoin. Doch bald können Anleger erste Teilgewinne mitnehmen und diese in Altcoins wie Ethereum und Solana umschichten. Wem da zu umständlich ist, der setzt mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index direkt auf den Bitcoin und 9 starke Altcoins.

Und lesen Sie auch: "Diese gefährliche Idee für Gold, Silber und Bitcoin haben Grüne Politiker jetzt", warnt Experte

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.