Nach einigem Hin und Her ist das neue große Update bei Ethereum perfekt. Das sogenannte Shanghai Update soll eine neue Ära des Stakings einläuten. Können sich dadurch auch Kurschancen für Ethereum ergeben?

Rund 60 Prozent hat Ethereum seit Anfang des Jahres zugelegt und damit besser performt als die meisten Aktien und Kryptowährungen. Doch nun gibt es eine neue Entwicklung. Denn ein großes Update bei Ethereum ist vervollständigt worden und könnte eine neue Ära einläuten. Eine Chance für Anleger?

Neue Ära durch Shanghai Update

Durch das Shanghai Update, welches vergangene Nacht erfolgreich über die Bühne ging, wird es Benutzen der Shanghai Hard Fork von Ethereum, auch als „Shapella“ bezeichnet, ermöglicht, Abhebungen für gestaktes Ethereum (ETH) durchzuführen. Die Blockchain von Ethereum benötigt diese gestakten Coins, um Transaktionen in der Blockchain zu sichern und zu validieren. Bislang konnten Anleger, die ihre Ether staken noch nicht abheben. Ab jetzt ist dies möglich.

14 Minuten dauerte das wichtige Update insgesamt und infolgedessen konnten direkt 5,413 ETH (etwa 10 Millionen US-Dollar) aus dem Staking abgezogen werden.

Was sind die Folgen des Updates?

Tatsächlich könnten aber die Auswirkungen auf den Preis von Ethereum zunächst kurzfristig wenig positiv sein. Staking bringt für gewöhnlich Kryptowährungen geringere Volatilität, weil mehr Coins im Staking gebunden sind und damit nicht auf dem Markt gehandelt werden. Doch durch die Freigabe von Millionen Ether, die bislang gestaked waren und ab jetzt frisch abgehoben werden können, dürfte es nun wesentlich mehr Volatilität geben.

Allerdings dürfte es lang- und mittelfristig positive Folgen haben, da so Ethereum für viele neue Investoren attraktiver werden dürfte, welche ihre Staking-Beträge jederzeit abrufen können. Denn ab jetzt kann flexibel innerhalb von ein paar Minuten Ether gestaked und unstaked werden.

Neue Kurschancen für Ethereum?

Dementsprechend können sich auch für Anleger langfristig Kurschancen aus dieser Weiterentwicklung des Ethereum-Protokolls bieten. Dies dürfte aber kurzfristig wohl nicht zu einem Kurssprung der Kryptowährung führen.

Gestern reagierte der Ethereum-Kurs positiv, heute hält er sich bislang eher unbewegt bei 1920 Dollar. Dies ist mit der höchste Stand seit August 2022. Am Vormittag kann der Kurs des Coins dann dennoch plötzlich um vier Prozent auf fast 2.000 Dollar zulegen. Anleger zeigen sich erleichtert ob des erfolgreichen Shanghai Updates.

Das erfolgreiche Signal ist deswegen vor allem eines für langfristige Anleger, zeigt es doch die Innovationskraft der Blockchain und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten.

Aber wenn Sie nicht nur von der Wertentwicklung einer Kryptowährung, sondern von allen profitieren wollen, dann kann sich ein Investment in den diversifizierten Börse Online Best of Krypto Index vielleicht mehr lohnen. Dieser setzt mit einem Zertifikat auf zehn große Kryptowährungen und legte seit Beginn des Jahres um mehr als 40 Prozent zu.

Lesen Sie auch: 5 Kryptowährungen für die Ewigkeit – Buy & Hold forever

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum.