Wie geht es jetzt für Altcoins und Kryptowährungen weiter? Diese Frage stellen sich Anleger nicht nur bei Ethereum, XRP, Solana und Cardano. Wir versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Dass es im Kryptomarkt häufig mal harsche Abverkäufe gibt, das sind Kryptoanleger gewohnt. Dennoch stellt sich die Frage, wie es jetzt bei den Altcoins wie Ethereum, XRP, Solana, Cardano und Co weitergehen kann. Wir verraten, worauf es jetzt ankommt:

Ethereum, XRP, Solana, Cardano: Das ist jetzt wichtig

Leider haben es die Altcoins nicht in der eigenen Hand. Das ist die schlechte Nachricht, die man schon mal vorwegschicken muss. Denn: Die Altcoins drehen erst immer so richtig auf, wenn Bitcoin losgelaufen ist und wenn es dem Bitcoin so richtig gut geht. Altcoins wie Ethereum, XRP, Solana und Cardano sind also vom Bitcoin abhängig. Und der Bitcoin ist aktuell von den US-Börsen abhängig, wie der Kursverlauf aktuell zeigt. Denn wenn die meisten Investoren weniger Risiko eingehen möchten, dann verkaufen sie. Und dies geschieht aktuell, obwohl der Bitcoin ja mit der Bitcoin-Reserve in den USA eigentlich eine mächtige Unterstützung hat. Lesen Sie dazu auch: "Kaufchance unseres Lebens": Deswegen kaufen die USA doch Bitcoin, verrät Experte

Im Moment können Anleger von Ethereum, XRP, Solana, Cardano und Co also wenig anderes tun, außer ihr Risiko zu überprüfen und abzuwarten. Allerdings gibt es mehrere Anzeichen, dass der Bullenmarkt der Kryptowährungen noch lange nicht zu Ende ist:

Deswegen dürfte die Rallye der Kryptowährungen weitergehen

Natürlich weiß niemand genau, was passieren wird. Und aktuell sind die Vorzeichen eher etwas düster. Doch es gibt mehrere Gründe, warum der Bullenmarkt für Kryptowährungen noch nicht zuende ist.

1. Die Bitcoin-Dominanz ist mit mehr als 60 Prozent immer noch sehr hoch. Im Bullenmarkt 2017 und im Bullenmarkt 2021 war sie auf mindestens 39 Prozent oder weniger gefallen ist. Dies geschieht, wenn die Altcoins so wirklich aufdrehen und dann ihre große Rallye haben

2. Die Altcoin-Marktkapitalisierung hat auf einem wichtigen Niveau Unterstützung gefunden, wie auch im Chart unten von Tradingview zu sehen ist

3. Zuletzt kühlte sich die Inflation und die Wirtschaft in den USA etwas ab. Dies könnte in den nächsten Monaten dafür sorgen, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik lockert und die Zinsen sinkt. Bislang haben es Kryptowährungen immer gebraucht, dass die Zinsen sinken.

Sollte es aber wider erwarten eine größere Wirtschaftskrise in den USA geben, dann wären alle diese Punkte obsolet. Aktuell sieht es trotz allem für Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano nicht schlecht aus, doch Anleger sollte sich nach unten immer auch absichern.

Und wenn sie gebündelt in Kryptowährungen investieren wollen, dann schauen Sie jetzt in den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index rein

www.tradingview.com Ethereum, XRP, Solana, Cardano

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Ripple, Cardano, Solana.