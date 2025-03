Donald Trump hat eine strategische Bitcoin-Reserve per Executive Order bestätigt und sucht nun aktiv nach Wegen, weitere Bitcoin zu kaufen. Viele Investoren haben diese Entwicklung unterschätzt, doch Roman Reher, bekannt als der Blocktrainer, sieht darin eine gewaltige Chance. Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt sein könnte, um Bitcoin zu kaufen.

Roman Reher, der Kopf hinter dem bekannten Youtube-Kanal Blocktrainer verrät BÖRSE ONLINE, warum es beim Bitcoin einen historischen Irrtum gibt. Weshalb die USA doch Bitcoin kaufen werden, welche Gefahren es aber dennoch für den Preis gibt und ob es noch eine Altcoin-Rallye geben wird:

USA als Bitcoin-Vorreiter: Die strategische Reserve

Nach der Bestätigung der Bitcoin-ETFs hat der Markt euphorisch reagiert, doch die Kursentwicklung war nicht linear. Roman Reher erklärt: "Der Bitcoin-Kurs ist unfassbar schlecht und auf einem Niveau fast von vor einem Jahr. Doch genau das bietet eine riesige Kaufchance." Donald Trump hat inzwischen eine strategische Bitcoin-Reserve beschlossen, die nicht aus Steuergeldern finanziert werden soll, sondern durch bilanzneutrale Mittel wie Gold-Neubewertungen oder spezielle Fonds. "Dass weitere Bitcoin gekauft werden, ist in meinen Augen sogar etwas, wo er sein Versprechen überliefert hat," betont Reher. Dabei hätten Medien die Bitcoin-Reserve und die Vorhaben Donald Trumps irrtümlicherweise falsch dargestellt.

Historischer IRRTUM? USA werden doch BITCOIN kaufen / Aktien ziehen Krypto runter / Blocktrainer

Bitcoin vor einer massiven Rallye?

Der Markt hat stark auf die aktuelle Unsicherheit an der Börse reagiert. So fallen die Tech-Aktien an der Nasdaq und reißen auch den Bitcoin aktuell mit nach unten. Doch Blocktrainer Roman Reher sieht gerade in dieser Phase enormes Potenzial: "Die Leute haben erwartet, dass sofort aggressiv Bitcoin gekauft wird. Doch langfristig ist es sogar besser, dass die USA nachhaltig und strategisch handeln." Er glaubt, dass andere Nationen dem Beispiel der USA folgen werden: "Wenn die USA anfangen, Bitcoin zu kaufen, dann wird China nicht lange warten. Das kann den Kurs enorm beflügeln."

So gesehen war die Strategische Bitcoin-Reserve doch vielversprechender, als viele Medien und Experten zunächst dachten. Zwar könnte es noch etwas dauern, bis die USA wirklich anfangen, weitere Bitcoin zu kaufen, doch für Roman Reher ist es ausgemachte Sache, dass dies passieren wird.

Welche Kursziele er dann für den Bitcoin hat, ob es noch eine Altcoin-Rallye gibt und in welchem Szenario es einen großen Crash geben könnte, das erfahren Sie hier.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.