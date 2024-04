Welche Kryptowährungen kaufen Experten jetzt rund ums Bitcoin-Halving? Krypto-Insider Adrian Fritz verrät, auf welche 5 Coins er jetzt setzt und welche Chancen er bei Bitcoin, Ethereum, Solana und Meme-Coins sieht.

"Ich kaufe jeden Monat mehr Bitcoin", sagt Adrian Fritz, Head of Research beim Schweizer Krypto-Unternehmen 21Shares. Und er fährt fort: "Dabei rede ich von meiner persönlichen Strategie. Ich habe noch keine Gewinne mitgenommen. Ich kaufe fröhlich jeden Monat mehr Bitcoin, egal wo der Preis ist, weil für mich muss man in Bitcoin jedes andere Investment behandeln und hier wirklich eher langfristig schauen." Welche 4 Kryptowährungen er neben Bitcoin noch favorisiert, das verrät er jetzt:

Rund ums Bitcoin-Halving: Ethereum und Solana als Favoriten beim Krypto-Insider

"Mich beschäftigt momentan rein von der Arbeit natürlich Ethereum. Ich denke, Ethereum wird etwas unterschätzt momentan, aber ich denke, dass Ethereum sich wirklich als die beste Plattform für Tokenisierung in naher Zukunft etablieren wird. Zudem hat Blackrock vor kurzem eben gesagt, dass sie einen ihrer Funds auf Ethereum tokenisiert haben und das ist für mich einfach ein Beweis, dass für Tokenisierung Ethereum immer noch die beste Wahl ist. Natürlich haben die hier noch die potenziellen Ethereum-ETF, worüber es eine Entscheidung im nächsten Monat geben wird", sagt der Schweizer Krypto-Insider.

Zudem findet er die Kryptowährung Solana spannend. Fritz sagt, er sei viel auf der Solana-Blockchain unterwegs und diese sei von der Benutzerfreundlichkeit her eine der besseren Blockchains. Doch Adrian Fritz gibt auch zu: "Natürlich ist Solana nicht perfekt. Vor ein, zwei Monaten hatten wir mal wieder einen Outage, sprich die Blockchain war offline für über vier Stunden und jetzt momentan, aufgrund dieser Meme-Coin-Saga aus Solana sehen wir hier auch ein bisschen Verstopfung der Blockchain. Es kommt zu höheren Transaktionskosten oder manche Transaktionen bleiben eben stecken."

Doch neben Bitcoin seien eben Ethereum und Solana ebenfalls seine Favoriten. Doch welche besonderen Kryptowährungen empfiehlt der Experte noch?

Favoriten-Kryptowährungen des Experten zum Halving

Neben Bitcoin, Ethereum und Solana findet Adrian Fritz auch Chainlink sehr spannend. Dazu sagt er: "Ich bin ein großer Fan von Chainlink. Denn diese Kryptowährung ist einfach sehr wichtig, was die Infrastruktur von DeFi, dem dezentralen Finanzwesen angeht. Und letztlich Stacks. Ich bin schwer begeistert von Stacks, der Layer-2-Solution von Bitcoin."

Was der Schweizer Krypto-Insider so besonders an der Kryptowährung Stacks findet, welche Gefahren Adrian Fritz jetzt rund ums Bitcoin-Halving beim Bitcoin sieht und wann die Bitcoin-Rallye wieder richtig Fahrt aufnehmen dürfte, das sehen Sie jetzt in unserem neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Übrigens: Wenn Sie in Kryptowährungen investieren wollen, dann werfen Sie mal einen Blick auf unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana, Stacks.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.