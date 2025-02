Der Goldpreis steigt in den vergangenen Wochen wieder von einem Allzeithoch zum nächsten und Anleger geraten immer mehr in FOMO, wenn sie bei dieser Rallye nicht dabei sind. Zwei Experten offenbaren nun, warum es mit dem Preis des Edelmetalls nur in eine Richtung gehen kann.

Gold steht kurz davor, die Marke von 3.000 US-Dollar zu durchbrechen und damit die nächste historische Schwelle zu übersteigen. Aber kann es überhaupt zu einem solchen Preisanstieg kommen? Und was muss dafür passieren?

Zwei Experten haben gezeigt, warum es mit dem Preis des Edelmetalls jetzt nur in eine Richtung gehen kann.

Gold: Darum kann es mit dem Preis nur in eine Richtung gehen

So äußerten sich Yang Delong, Chefökonom des in Shenzhen ansässigen First Seafront Fund, und Wu Kaida, Chefstratege am Research Institute von TF Securities, beide gegenüber der Global Times enorm positiv für Gold und erwarten einen weiteren Anstieg.

Delong verwies dabei in erster Linie auf die Position des US-Dollars in der Welt, von dessen Abhängigkeit sich viele Staaten, aber auch Anleger befreien wollen. Gold erscheint laut dem Experten vielen als eine sinnvolle Alternative, die darum entsprechend stark nachgefragt wird. Zudem verwies er auf die steigende globale Unsicherheit, die besonders institutionelle Investoren zu Goldkäufen treibt.

Der Chefstratege Wu geht derweil davon aus, dass der Goldpreis 2025 weiter ansteigen dürfte, speziell weil die Notenbanken der Schwellenländer aktuell massive Käufe vornehmen. Im November hatte sogar erstmals China nach einer fünfmonatigen Abstinenz wieder seine Bestände aufgestockt.

Wie kann es mit dem Goldpreis weitergehen?

Geht es also nach den Experten, so könnte ein Kurs von 3.000 US-Dollar beim Goldpreis bald erreicht werden. Allerdings war die Mehrheit der Analysten zuletzt eher skeptisch für die Entwicklung des Edelmetalls. Lesen Sie dazu: Gold-Rallye bleibt aus, aber dieser Rohstoff bietet jetzt massive Chancen, prognostizieren Analysten

