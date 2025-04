Die Krise an den Märkten ist spätestens am Montag für alle Anleger offenkundig geworden. Kann Gold jetzt ein sicherer Hafen für Investoren sein, die ihr Vermögen schützen möchten? Und könnte ein Asset jetzt vielleicht noch ein besseres Investment sein?

Der Goldpreis ist in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen, speziell wegen der Unsicherheit, die am Markt vorherrscht. Letztere hat nun zu einem deutlichen Kursverfall bei Aktien, Kryptowährungen & Co. geführt. Aus Angst vor weiteren Abverkäufen suchen viele Anleger nun in Gold einen sicheren Hafen. Doch ist das wirklich eine gute Idee?

Ist Gold jetzt ein sicherer Hafen?

Tatsächlich kann Gold als ein zum Aktienmarkt langfristig nicht korreliertes Asset in der Krise eine interessante Anlage sein. Dennoch ist Gold nicht schwankungsfrei und hat 2013 sogar Drawdowns von 30 Prozent und mehr gezeigt.

Hinzu kommt der Faktor, dass Gold auch in Krisenzeiten fallen kann. So geriet das Asset in der Finanzkrise 2008 unter Druck, als große Finanzinstitute aus Liquiditätsgründen ihre Bestände in dem Edelmetall liquidieren mussten.

Dementsprechend kann Gold zwar interessant als Anlage in Krisenzeiten sein, ist aber keineswegs risikolos und muss sich nicht unkorreliert zum Markt verhalten.

Laut Experten ist dieses Asset noch attraktiver als Gold

Dagegen soll jetzt das beste Asset für die Krise, laut dem bekannten Autor von “Rich Dad, Poor Dad” Robert Kiyosaki, Silber sein. Dies verlautbarte der Experte mehrfach auf der Social-Media-Plattform X und wies darauf hin, dass das Edelmetall im Vergleich zum großen Bruder Gold wesentlich günstiger bewertet sei. Eine These, die vielfach im Edelmetall-Bereich kursiert.

Tatsache ist allerdings, dass Silber zuletzt deutlich underperformt hat und das nicht ohne Grund. Lesen Sie dazu: Gold oder Silber? Um dieses Edelmetall müssen sich Anleger laut Experten jetzt Sorgen machen

