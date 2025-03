Gold ist aktuell im Höhenflug, Silber stagniert dagegen im Preis. Doch das geopolitische Umfeld mit Zöllen und Rezession macht Anlegern Sorgen, was die beiden Edelmetalle angeht. Um eines der beiden Assets müssen sich Anleger jetzt ganz besonders Sorgen machen, so eine aktuelle Experteneinschätzung.

Die geopolitische Unsicherheit an den Märkten, die Situation um die Zölle in den USA und die Sorge um eine Rezession in den Vereinigten Staaten hat dazu geführt, dass Gold an der Börse massiv im Wert gestiegen ist. Silber hingegen, als kleiner Bruder des großen Edelmetalls, tritt auf der Stelle und Anleger müssen sich jetzt laut einer Experteneinschätzung Sorgen um die weitere Kursentwicklung machen.

Um dieses Edelmetall müssen sich Anleger laut Experten jetzt Sorgen machen

So schrieb Benjamin Hoff von der Société Générale in einer aktuellen Studie: "Der Silbermarkt verfügt nicht über einen Kreditgeber letzter Instanz in Form von Zentralbanken wie Gold. Zweitens gibt es für Silber – dank der Energiewende – eine stabile industrielle Nachfrage, die von Batterien für Elektrofahrzeuge und Solarmodulen ausgeht."

Dementsprechend dürfte Silber deutlich von den von Donald Trump angekündigten Zöllen und den bereits geplanten Gegenzöllen betroffen sein.

Müssen sich Anleger also Sorgen um die Entwicklung des Edelmetalls machen?

Gold oder Silber? Was ist jetzt die bessere Anlage?

Tatsächlich sind Sorgen um die weitere Entwicklung des Silberpreises, angesichts der Abhängigkeit von der globalen Wirtschaftslage, berechtigt. Allerdings hat auch Gold gewisse Schwächen, die wegen des aktuellen Höhensturms gerne übersehen werden.

