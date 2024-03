Heimlich still und leise hat Gold mit einem Preis von mehr als 2.100 US-Dollar ein zehn Jahreshoch erreicht. Es gibt mehrere Gründe warum die Rally weitergehen könnte, Anleger sollten sich diese Investmentidee genauer anschauen.



Die amerikanische Citibank hat sich jüngst zum Goldpreis geäußert und geht davon aus, dass dieser in der zweiten Jahreshälfte auf 2300 Dollar steigen wird. Hauptargumente für den Preisanstieg seien zum einen geopolitische Risiken als auch die Unsicherheiten rund um die US-Präsidentenwahl im November. Dabei diene das Gold als Basis-Absicherung gegen eine mögliche Rezession, so die Citibank-Experten. Die Analysten der Hamburger Privatbank Berenberg sind ähnlich positiv zu Gold eingestellt. So rechen die Hamburger mit steigenden Goldnotierungen, insbesondere dann, falls Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt würde.



Hohe Nachfrage seitens der Notenbanken

Die hohe Nachfrage aus China und die hohe Nachfrage seitens der Zentralbanken sind ein weiterer Kurstreiber. Laut dem World Gold Council (WGC) trugen die Zentralbankkäufe in den letzten zwei Jahren etwa zehn bis 15 Prozent zur Entwicklung des Goldpreises bei und befinden sich auf einem Rekordniveau.



Investmentidee für Anleger

Höhere Goldpreise spielen in die Karten von Goldminen-Aktien und sorgen für höhere Cashflows bei den Unternehmen. Eine der spannendsten Aktien in diesem Bereich ist das Bergbauunternehmen Barrick Gold. Vom Unternehmen gab es jüngst gute Nachrichten – nach monatelangem Ringen mit den Behörden von Papua-Neuguinea bekam Barrick jüngst wieder die Genehmigung zur Wiedereröffnung der riesigen Porgera-Mine. Die Finanzberichte für das gesamte Jahr sowie das vierte Quartal zeigen, dass Barrick Gold bei den aktuellen Goldpreisen erhebliche Gewinne verzeichnet. Der Free Cash Flow des Unternehmens ist robust. In Bezug auf die Bewertung ist Barrick Gold derzeit ähnlich wie andere große Goldproduzenten wohl so günstig wie noch nie zuvor. Anleger sollten sich als Depotbeimischung ein paar Stücke mit Stopp bei ungefähr 13 Euro ins Depot legen.



Fazit Anleger, die das nicht zu unterschätzende Einzelrisiko einer Aktie aus diesem Sektor meiden wollen, haben mit dem Indexzertifikat Best of Gold Miners die Möglichkeit auf einen Korb von neun Goldminen-Aktien zu setzen. Barrick Gold gehört dem Index an und hat dort die zweithöchste Gewichtung. Mehr Infos zum Index gibt es hier.



