Die Bitcoin-Rallye ist in vollem Gange. Was sollten Anleger jetzt tun? Zudem verraten wir, wieso Frank Thelen in seinem Fonds Ethereum jetzt stärker gewichtet als Bitcoin.

Ist das jetzt schon die große Bitcoin-Rallye, auf die alle gewartet haben und die normalerweise erst immer nach dem Halving einsetzt? Schaut man sich den Chart an, so muss man fast zu dieser Einschätzung kommen. Nur noch eine kleine Hürde gibt es, bevor der Bitcoin das alte Allzeithoch bei 69.000 Dollar knacken dürfte:

Ist das jetzt schon die Bitcoin-Rallye?

www.tradingview.com Bitcoin Monatschart

In diesem Monatschart von Tradingview sieht man am besten, was los ist. Denn hier sehen Anleger, dass der Bitcoin das 0,5er Fibonacci-Level (bei etwa 42.000 Dollar) und auch das 0,618er Fibonacci-Level der Korrektur (bei etwa 49.000 Dollar) erfolgreich überwunden hat. Charttechnisch bedeutet dies, dass die Korrektur so gut wie beendet ist. Es braucht jetzt nur noch ein höheres Hoch, bis der Aufwärtstrend wieder voll intakt ist. Sprich: Ein neues Allzeithoch.

In der Geschichte des Bitcoin hat die Kryptowährung Nummer Eins bislang aber nie vor dem Halving (dieses findet rund um den 10. März diesen Jahres statt) ein neues Rekordhoch gebildet. Meistens setzte die Rallye erst immer rund ein halbes Jahr danach ein. Doch aufgrund des Börsenbooms und der Bitcoin-ETFs könnte sich die Rallye nach vorne verlagern.

So sagt auch Tech-Investor Frank Thelen im Interview mit BÖRSE ONLINE: "Bitcoin ist als Wertspeicher weiterhin hoch zuverlässig. Die Hashrate steigt. Es ist ein super Netzwerk, welches auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat. Deswegen haben wir Bitcoin ja auch in unserem 10XDNA Disruptive Technologies Fonds drin. Was der Bitcoin-Preis macht, ist am Ende des Tages aber quasi nur wie viel Nachfrage und und wie viel Angebot haben wir? Das Halving hat in der vergangenen Zeit gezeigt, dass der Bitcoin-Preis stark steigt. Davon gehen wir auch dieses Mal aus."

Aber warum gewichtet Frank Thelen mit seinem Fonds dann Ethereum viel stärker als Bitcoin?

"Ethereum ist die viel bessere Blockchain als Bitcoin", sagt Frank Thelen

"Auch wenn wir von Bitcoin als Investment überzeugt sind", sagt Frank Thelen im Interview mit BÖRSE ONLINE, "so haben wir die Entscheidung getroffen, Ethereum mit rund 6 Prozent Anteil am 10XDNA Disruptive Technologies Fonds deutlich stärker zu gewichten als den Bitcoin mit rund 2 Prozent. Weil wir sagen, bei Ethereum ist fundamental noch besser zu sehen, dass die Entwickler Community aktiv ist. Es ist eine aktive Plattform. Wir sehen, was da für Projekte, Assets und vieles mehr drauf kommen und das wächst einfach exponentiell. Und das hat eine gute Entwicklung genommen und wird aber unserer Meinung nach sogar noch eine bessere Entwicklung nehmen. Ethereum wird die Standardplattform für DeFi-Lösungen werden, egal ob Bonds oder andere Sachen. Auch Aktien werden darauf laufen und deswegen sind wir da sehr, sehr bullish auf die Entwicklung von Ethereum."

Während Frank Thelen mit seinem Team also sehr bullisch für Ethereum ist, läuft die Bitcoin-Rallye. Und man muss davon ausgehen, dass dies schon die Rallye ist, die normalerweise erst immer nach dem Halving kommt. Für Anleger kann es sich dennoch lohnen, sicherheitshalber Teil-Gewinne nach und nach bei Bitcoin mitzunehmen. Etwa jetzt, bei 57.500 Dollar und bei 69.000 Dollar könnte sich das anbieten. Danach kann man Gewinne erstmal laufen lassen, wenn ein neues Hoch gebildet wurde. Man muss natürlich keine Gewinne mitnehmen, aber es kann nach dieser starken Rallye nicht schaden, etwas vom Pulver schon mal wieder im Trockenen zu haben.

Was Frank Thelen noch von Bitcoin und Ethereum erwartet, was sein großer Fehler mit seinem Fonds war und warum die Börse KI-Aktien aktuell ganz falsch einschätzt, das sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.