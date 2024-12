Eine Neuigkeit aus den USA dürfte Krypto-Fans gefallen. Doch eine große Sorge gibt es beim Bitcoin jetzt. Was das für Ethereum und XRP bedeutet.

An dem Tag, an dem der Bitcoin die Schallmauer von 100.000 Dollar durchbrach und dann einbrach, bestätigten die USA, dass es unter Donald Trump einen "KI- und Krypto-Zar" geben soll. Warum das Anleger verrückt macht und was das für Bitcoin, Ethereum und XRP bedeutet.

Bitcoin: Neuer Krypto-Zar

So schreibt Bloomberg zu der neuen Personalie: "Der Risikokapitalgeber David Sacks wurde zum Zaren für künstliche Intelligenz und Krypto im Weißen Haus gewählt. Der gewählte Präsident Donald Trump sagte, Sacks werde sicherstellen, dass der rechtliche Rahmen für den Token „klar“ sei, damit die Kryptoindustrie „gedeihen“ könne."

Bedeutet: Es gibt einen Sonderbeauftragten für KI und Kryptowährungen. Während die USA bislang zwar die Krypto-Industrie fördern wollten, Kryptowährungen aber eher einen Stein in den Weg legten (Stichwort SEC-Chef Gary Gensler), könnte sich das Ruder nun komplett drehen. Und das macht die Krypto-Anleger verrückt. Bedeutet dies doch, dass Kryptowährungen noch deutlich mehr gefördert werden könnten, als erhofft.

Allerdings stürzte der Bitcoin nach seinem neuen Allzeithoch bei 104.000 Dollar und dem erstmaligen Übersteigen der 100.000 Dollar Marke ab. Was das bedeutet und wie es mit Ethereum und XRP weitergeht:

Bitcoin stürzt ab: Ethereum und XRP die Gewinner?

Am 5. Dezember überstieg der Bitcoin erstmals die Marke von 100.000 Dollar. Bis auf 104.000 Dollar ging es nach oben. Doch noch am selben Tag stürzte der Bitcoin bis auf 92.000 Dollar ab und erholte sich dann wieder auf 98.000 Dollar. Ein wilder Tag. Aber was war passiert? Zum Einen nahmen sicherlich einige Anleger Gewinne mit. Und die Market Maker haben an dem Tag sowohl die Liquidität der Euphorischen als dann auch die Liquidität der Pessimistischen beim Absturz abgesaugt. Insgesamt habe es Liquidierungen im Volumen von rund 875 Millionen Dollar gegeben, wie BTC-Echo berichtet.

Anleger sollten nun erstmal etwas vorsichtig sein, weil der Markt bei den 100.000 Dollar unberechenbar werden könnte. Grundsätzlich dürfte der Bitcoin noch weiter steigen, doch sollte er auf hohem Niveau konsolidieren, so könnten Ethereum und die weiteren Altcoins zunächst profitieren. Denn es ist eine Mechanik im Kryptomarkt, dass Ethereum und die anderen Altcoins nach einer Bitcoin-Rallye deutlich besser performen als der Bitcoin selbst. Und auch XRP dürfte von der Nachricht des neuen Krypto-Zaren profitieren. Allerdings sollten Anleger bei XRP aufpassen. Bislang konnte der Coin in seiner Historie Gewinne noch nie lange halten. Wer auf Bitcoin, Ethereum, XRP und sieben weitere Coins gleichzeitig investieren möchte, der schaut sich jetzt den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index an.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.