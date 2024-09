Der Goldpreis scheint aktuell kein Halten mehr zu kennen und steigt immer weiter. Doch was treibt das Edelmetall jetzt an? Und warum könnte der bisherige Anstieg nur ein Vorgeschmack auf die Preisentwicklung sein, die noch bevorsteht, wenn der Preis richtig explodiert?

Gold ist in den vergangenen Wochen in ungeahnte Höhen vorgedrungen. Scheinbar gänzlich unbeeindruckt von den Ereignissen am Aktienmarkt schob sich das Edelmetall zuletzt über die Marke von 2.600 US-Dollar. Die Ursachen sind dabei vielfältig:

Darum steigt der Goldpreis immer weiter

Denn Gold wird aktuell von einer Vielzahl an Faktoren angetrieben. Folgende sind besonders tragend für den Anstieg:

- Der ständige Kaufdruck durch die Notenbanken (speziell in Schwellenländern)

- Die Zinssenkungen, die Gold gegenüber Anleihen wieder attraktiver machen

- Die zurückkehrende Investmentnachfrage

- Die politische Unsicherheit gerade mit Blick auf die Wahlen in den USA

- Die Angst vor einer Rezession und der Volatilität an den Märkten

- Die steigende Zahl globaler Konflikte

Doch tatsächlich könnte der bisherige Anstieg nur der Beginn der Rallye gewesen sein. Denn ein Kursfaktor könnte in den kommenden Wochen noch wesentlich wichtiger werden.

Darum könnte Gold bald richtig explodieren

Konkret gemeint ist die Verschuldung der USA, denn diese war in den vergangenen Jahren ein wirklicher Gradmesser für die Entwicklung des Goldpreises:

Bloomberg, Finanzwoche Gold vs US-Staatsverschuldung

Mit Blick auf die anstehende US-Wahl und den Wechsel im Weißen Haus könnte diese Statistik sehr wichtig werden. Denn sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump dürften die Schulden der USA mit ihren Plänen massiv ausweiten und so den Goldpreis potenziell weiter beflügeln. Sollten ihre Pläne wie kommuniziert umgesetzt werden, könnte die wahre Preisexplosion für Gold erst noch bevorstehen.

