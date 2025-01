Nicht nur der KI-Crash ist Schuld daran, dass Bitcoin, Ethereum, XRP und weitere Kryptowährungen heute fallen. Grundsätzlich hat sich die Lage eingetrübt. Drohen die großen Kryptos jetzt sogar endgültig zu kippen?

Am Montag fallen die Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder auch XRP, weil der Deep Seek-Crash die Märkte erschüttert. Doch was haben Kryptowährungen damit zu tun?

Warum fallen Bitcoin, Ethereum und XRP im KI-Crash?

Grundsätzlich sind die Kryptowährungen erstmal vom KI-Crash nicht direkt tangiert. Doch wenn Anleger riskantere Assets wie Tech-Aktien verkaufen, dann werden oftmals auch Bitcoin, Ethereum und XRP in Sippenhaft genommen. Deswegen geben die Kryptos heute auch ab. Doch liegen die Probleme nicht vielleicht sogar tiefer? Wer sich nämlich die Charts anschaut, der entdeckt eine strukturelle Schwäche bei Kryptowährungen:

Zum Einen hat der Bitcoin am Tag von Donald Trumps Amtseinführung ein Doppeltes Top gebildet. Weil der US-Präsident noch keine Bitcoin-Reserve ankündigte, kam der Kurs der Kryptowährung nicht maßgeblich über sein altes Rekordhoch vom Dezember hinaus und bildete damit ein Doppeltes Top. In der Chart-Technik ist dies ein Umkehrzeichen.

Zum Anderen hatte die Dynamik bei Kryptowährungen nachgelassen. Bitcoin, Ethereum, XRP und Co hatten einfach nicht mehr genug Schwung und Momentum. Doch was bedeutet das nun für Anleger?

Kryptowährungen: Das sollten Anleger jetzt tun

Bis zum Nachmittag zeigt Bitcoin aber eine gute Reaktion, erholt sich vom Tagestief bei 97.000 Dollar sogar wieder um rund 3,5 Prozent bis auf über 100.000 Dollar. Wie Anleger im Chart unten von Tradingview sehen, fiel Bitcoin zwar durch den horizontalen Widerstand, konnte auf der Oberseite des Abwärtstrendkanals allerdings Unterstützung finden. Und das ist auch wichtig: Denn sollte der Bitcoin es nicht schaffen, die nächsten Tage versöhnlich zu gestalten, so nimmt die Wahrscheinlichkeit auf eine Zwischenkorrektur deutlich zu. Denn alle wichtigen Indikatoren deuten eher nach unten. Das Ende des Zyklus sollte es aber trotzdem noch nicht sein.

Deswegen sollten Anleger bei Bitcoin, Ethereum und XRP jetzt erstmal Vorsicht walten lassen und die Füße stillhalten. In den kommenden Tagen oder Wochen können sich für die nächste Phase des Bullenmarktes aber noch interessante Nachkaufchancen ergeben. Sie können auch mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index investieren oder schauen im BÖRSE ONLINE Krypto-Plattform-Vergleich nach den besten Brokern.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.