Nach der Einigung im US-Schuldenstreit kletterte der deutsche Leitindex heute bereits über 16.000 Punkte. Auch die mit Spannung erwarteten US-Job-Daten sind endlich da. Kann das der Dax über das Wochenende aufrechterhalten? Darauf kommt es jetzt an

Kurz vor dem Wochenende zeigen sich die Anleger wieder optimistisch. Der Dax liegt heute bereits über ein Prozent im Plus und liegt damit über der wichtigen Marke von 16.000 Punkten. Der Eurostoxx50 legte über 1,2 Prozent zu. Der Grund: Nachdem bereits das US-Abgeordnetenhaus für den Kompromiss zwischen US-Präsident Joe Biden und dem führenden Republikaner im Kongress, Kevin McCarthy, zur Aussetzung der Schuldenobergrenze gestimmt haben, gab nun auch der Senat sein Go. "Damit ist der Zahlungsausfall der USA kurz vor knapp abgewendet worden und Normalität kehrt allmählich zurück", erklärte Christian Henke, Analyst vom Broker IG, gegenüber Reuters.

US-Jobdaten im Fokus

Auch die mit Spannung erwarteten Daten zum US-Arbeitsmarkt wurden heute endlich veröffentlicht. So sind in den USA im Mai rund 339.000 neue Jobs (ohne Landwirtschaft) geschaffen worden. „In der Summe ist der heutige Arbeitsmarktbericht für den Aktienmarkt schwer zu deuten", so Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, gegenüber Reuters. "Die wirtschaftliche Stärke ist an sich positiv für Aktien. Allerdings könnte der anhaltend starke Arbeitsmarkt die US-Notenbank Fed zu insgesamt mehr Zinsschritten verleiten. Und das würde wiederum Gegenwind für die Aktienmärkte bedeuten."

Immobilienwerte gingen Richtung Wochenende auf Erholungskurs, Vonovia legte fünf Prozent zu und war damit heutiger High-Performer im Dax.

Unterdessen konnten sich heute bereits die Sportartikelhersteller hervorheben. So liegt der Dax-Titel Adidas heute bereits über fast vier im Plus, bei MDax-Titel Puma sind es über vier Prozent. Getrieben könnte die gute Performance vor allem aufgrund der guten Zahlen des Yoga-Bekleidungsunternehmens Lululemon sein, das zuletzt mit einer erhöhten Jahresprognose eine gute Branchenstimmung signalisierte.

Mit Material von rtr