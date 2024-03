Aktuell kommt es zu einem starken Abverkauf bei Kryptowährungen. Was der Grund dafür ist und ob man bei Bitcoin, Ethereum, Solana und Co schon nachkaufen sollte.

Nach der starken Rallye in den vergangenen Wochen büßen Kryptowährungen heute stärker ein. Der Bitcoin verliert rund 7 Prozent auf 63.000 Dollar, die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum verliert 8 Prozent auf 3.220 Dollar und auch die Altcoins wie Solana und Co verlieren deutlich. Doch was ist der Grund dafür und sollten Anleger schon nachkaufen?

Deswegen verlieren Bitcoin, Ethereum, Solana und Co.

Zum Einen waren die Kryptowährungen zuletzt so stark gestiegen, dass es einfach mal zu Gewinnmitnahmen kommt. Schließlich kann es nicht einfach immer nur in eine Richtung gehen. Die Kryptos waren einfach heißgelaufen und Bitcoin, Ethereum und Co brauchen jetzt eine technische Korrektur. Zudem fließen aus dem Grayscale-Bitcoin-ETF weiterhin Millionen ab und setzen den Kryptomarkt damit immer mal wieder unter Druck. Ehemals als Trust aufgelegt, konnten Anleger seit Januar und der Umwandlung in einen ETF, Bitcoins nach Jahren verkaufen. Dies sorgt nun für Verkaufsdruck.

Etwas anderes Besorgnis erregendes ist ansonsten nicht passiert. Der Markt korrigiert halt. Und das gibt Anlegern gute Möglichkeiten, um nachzukaufen:

Hier kann man Bitcoin, Ethereum, Solana und Co nachkaufen

Wer weiterhin an eine Krypto-Rallye glaubt - und danach sieht es trotz der Korrektur auch weiterhin aus - der findet jetzt und bald gute Einstiegszeitpunkte. Im Folgenden Listen wir die wichtigsten auf:

- Bitcoin:

1. 62.300 US-Dollar (0,236er Fibonaaci-Level)

2. 56.400 US-Dollar (50-Tage-Linie, die sich jeden Tag ändert)

3. 55.150 US-Dollar (0,382er Fibonacci-Level)

Würde der Bitcoin weiter fallen, dann müsste man hier nochmal die nächsten Marken betrachten und die Strategie gegebenenfalls überdenken.

- Ethereum:

1. 3.220 US-Dollar (möglicher doppelter Boden)

2. 3.100 US-Dollar (0,382e Fibonacci-Level)

3. 2.800 US-Dollar (0,5er Fibonacci-Level)

Für die weiteren Altcoins wie etwa auch Solana ist es sehr schwierig konkrete Marken zu nennen, weil diese Coins oft wie verrückt schwanken. Anleger konzentrieren sich erstmal auf Bitcoin und Ethereum. Wer auch auf zeitgleich auf Altcoins setzen möchte, der schaut sich unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index an, der zuletzt 220 Prozent Rendite in 16 Monaten brachte.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.