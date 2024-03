Während Cathie Wood und auch Microstrategy weiterhin mega bullisch für den Bitcoin sind, ziehen erste Sorgenfalten auf. Denn in den vergangenen Tagen flossen deutlich mehr Bitcoin aus den Bitcoin-ETFs ab, als hereinkam. Enttäuschen Blackrock und Grayscale jetzt kurz vor dem Bitcoin-Halving?

887,6 Millionen US-Dollar. So viel Geld ist aus den Bitcoin-ETFs in den vergangenen 5 Handelstagen abgeflossen. Netto. Kein Wunder also, dass der Kurs leiden musste und geringfügig nachgab. Während Blackrock und seine iShares-ETFs zwar noch versuchten, die Verkaufskaskade aufzuhalten und immerhin noch für 828,3 Millionen US-Dollar Bitcoin kauften, warf Grayscale massiv Bitcoin auf den Markt. Was da los ist und warum Cathie Wood weiterhin mega bullisch für den Bitcoin ist.

Cathie Wood: Neues Kursziel von 3,8 Millionen Dollar für Bitcoin

Okay, dieses Kursziel ist jetzt wohl wirklich etwas hoch. Während der Bitcoin bei rund 70.000 Dollar tradet, hat Cathie Wood ohnehin seit Januar zusammen mit ihrem Unternehmen ARK Invest schon ein Kursziel von 1,5 Millionen Dollar für den Bitcoin. Doch nun setzte sie dem ganzen nochmal die Krone auf.

Denn wie Business Insider berichtet, schraubte Cathie Wood ihr Kursziel nochmal nach oben. Und zwar auf 3,8 Millionen US-Dollar. Wohlbekommts.

Die Gründe von Cathie Wood: Die starke Nachfrage von Institutionellen Investoren nach Bitcoin und eine höhere Allokation bei Institutionellen mit dem Bitcoin würde den Preis deutlich nach oben schrauben, so die Expertin. Dabei sieht sie dieses Kursziel bis 2030 und hinterlegt dabei die Erwartung, dass große Investoren 5 Prozent ihres Portfolios in Bitcoin anlegen. Ob dies aber geschehen wird, das weiß niemand. Weil Cathie Wood selbst mit ARK einen Bitcoin-ETF hat, rührt sie hier auch immer fleißig die Werbetrommel.

Doch tatsächlich gibt es jetzt kurz vorm wichtigen Bitcoin-Halving schlechte Neuigkeiten:

Kurz vorm Halving: Blackrock und Grayscale kämpfen um Bitcoin-ETF

Denn wie die Daten von Farside zeigen (siehe Bild unten), verkaufte Grayscale alleine in den vergangenen 5 Handelstagen für 2 Milliarden Dollar Bitcoin! Seit es die Bitcoin-ETFs gibt, liefern sich BlackRock und Grayscale dabei einen Zweikampf. Grayscale verkauft insgesamt für 13,8 Milliarden Dollar Bitcoin und der BlackRock Bitcoin-ETF konnte nur 13,3 Milliarden Dollar absorbieren. Aber zusammen mit den anderen Bitcoin-ETFs gab es trotzdem seit Beginn der ETFs einen Nettokauf von etwas über 11 Milliarden Dollar. Doch ohne Grayscale wäre der Bitcoin wohl noch weiter nach oben eskaliert.

Doch was bedeutet das jetzt so kurz vor dem Halving, welches nur noch rund 24 Tage vor uns liegt?

Es wird ruckelig. Denn bei Grayscale spielen verschiedene Themen rein: Das Produkt gibt es schon jahrelang, aber Investoren konnten erst jetzt mit der Umwandlung in einen ETF verkaufen. Weil der Kurs jetzt so hoch ist, verkaufen viele Investoren, die viel früher eingestiegen sind aber nicht verkaufen konnte. Zudem liegen hier teils Gelder, die von Krypto-Pleiten in den letzten Jahren betroffen waren und jetzt noch liquidiert werden. Zudem sind die Gebühren bei Grayscale höher, sodass Anleger eventuell umschichten.

Alles in allem dürfte Grayscale noch weiteren Verkaufsdruck auf den Bitcoin ausüben. Anleger bleiben also auch trotz Cathie Woods Fabelkursziel vorsichtig und steigen tranchenweise oder per Sparplan in Bitcoin ein. Eine Korrektur bis zum Bitcoin-Halving ist aber nicht ausgeschlossen.

https://farside.co.uk/?p=997 Farside

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.