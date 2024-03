Sind es Value-Aktien, Tech-Aktien, Dividenden-Aktien oder etwas ganz anderes, mit denen die deutsche Börsen-Millionärin Dr. Carmen Mayer ihr Vermögen aufbaut. Welche Aktien jetzt in ihrem Depot sind und was ihr Geheimnis ist.

Innerhalb von 4 Jahren schaffte Dr. Carmen Mayer das, wovon viele träumen: Sie wurde zur Millionärin. Dabei kannte sich Carmen Mayer anfangs wenig mit Aktien aus, wollte sich aber unbedingt eine Immobilie leisten und bildete sich fort. 4 Jahre später schaffte sie es, unter Anderem mit Amazon und Microsoft so viel Geld zu verdienen, dass sie sich ihren Traum verwirklichen konnte. Doch auf welche Aktien setzt die deutsche Börsen-Millionärin jetzt aktuell?

Millionärin verrät: Auf diese Aktien setze ich jetzt

"Also ich halte nicht viele Aktien", sagt Dr. Carmen Mayer. Und sie fährt fort: "Ich halte so maximal zehn Aktien, obwohl ich ein großes Portfolio habe. Denn es hat für mich auch nie Sinn ergeben, irgendwie hunderte Aktien zu halten, weil man so viele verschiedene Aktien nicht vernünftig managen kann. Und ich sage immer: Es ist wie mit guten Freunden. Wir haben auch nicht 1000 gute Freunde, denn um die kann man sich gar nicht gleichzeitig kümmern."

Zudem sagt die Börsen-Millionärin, dass sie aktuell die Nvidia-Aktie im Portfolio hat und in ihrem Depot auch auf die Microsoft-Aktie setzt. "Ich bin aktuell aber nicht mehr bei Apple investiert, weil die ja gekippt ist und technisch ist ist da kein Aufwärtstrend mehr da, die habe ich nicht mehr." Zudem verrät sie, dass sie auch die Aktie von Super Micro Computer hat. "Ich bin auch weiterhin bei Eli Lilly investiert und bei der Copart-Aktie", sagt Carmen Mayer. Das seien noch nicht alle Aktien, aber der Großteil.

So schaffte es Dr. Carmen Mayer mit Aktien, Gold und Kryptowährungen zur Million

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Carmen Mayer einige Aktien wie die von Amazon oder Microsoft auch gehebelt hat, um schneller zum Erfolg zu kommen. Gerade für Einsteiger ist dies aber sehr riskant und das sollte man nicht einfach so nachmachen.

Wie die deutsche Börsen-Millionärin ihre Aktien auswählt, warum es gut ist, dass die betreffenden Aktien in den vergangenen 5 Jahren bereits mindestens 100 Prozent Rendite machten und worauf Carmen Mayer im Chart und bei der fundamentalen Bewertung der Aktien achtet, das alles erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

